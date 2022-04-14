義大醫院繪畫社成立12年，近日於義大醫院的藝術迴廊區裡舉辦聯合畫展，展示了26幅畫作，創作內容包含旅遊的景點、人物的描繪，甚至第一線醫護人員的工作實況，都在畫作中精彩呈現，而繪畫社中的靈魂人物，正是醫院神經外科醫師，同時也是義守大學「醫學院」院長陳翰容。

陳翰容將生命中重要的旅程以藝術來紀錄，希望藉由藝術創作的展示，讓氛圍較冰冷的醫院有了柔軟的溫度。

陳翰容說，當初會成立繪畫社，單純是因為想要學習第二專長，於是呼朋引伴邀請同仁們一起加入，沒想到一畫就停不了手，就連他的妻子也投入創作的隊伍中。談起正在展出的每幅畫作，陳翰容的眼中更是閃爍著興奮的光芒，他細細的介紹每幅畫作裡的故事，其中一幅「溪頭大學池」的作品，就是出自陳翰容之手，他說這幅畫作特別有意義，因為這是去年全家到溪頭旅遊後完成的，畫作中大家所熟悉的「大學池」美景，正是民國67年陳翰容與妻子蜜月的景點之一，所以他決定將這個美景成為畫作裡永恆的紀念。

陳院長在展覽結束後將會把義賣畫作的所得，全數捐給烏克蘭的難民兒童。

陳翰容將生命中重要的旅程以藝術來紀錄，他也用同樣的方式，詮釋他與病患間深厚的情感，名為「阿里山採茶姑娘」的畫作，在陳翰容一筆一畫下呈現阿里山上雲霧繚繞的採茶盛況，群山圍繞的茶園裡，卻有一間醒目的房子，陳翰容說這是他的病患所開設的民宿，他當初為民宿老闆開刀治療，痊癒後兩人成為好朋友，也促成了陳翰容的阿里山之旅。陳翰容表示，舉辦聯合畫展，除了讓社團成員的畫作可以讓外界欣賞外，更希望藉由藝術創作的展示，讓氛圍較冰冷的醫院有了柔軟的溫度。的確，在展示的期間，就吸引許多家屬和病患佇足停留。

畫展期間，有不少人詢問是否能買下畫作，於是陳院長靈機一動，在展覽結束後義賣畫作的所得，將全數捐給烏克蘭的難民兒童。醫護人員理性中未彰顯的感性，正是陳翰容鼓勵醫學院學子要努力培養的同理心，所以他身體力行學習繪畫，用行動告訴年輕世代培養藝文興趣進而提升人文素養，因為醫者父母心，身為醫生不只醫病，更要用心關懷每位病患，這才是醫學院學子成為優秀醫護人員的關鍵之一。