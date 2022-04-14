臺北醫學大學與三顧股份有限公司率先合作，於13日舉辦「北醫X三顧 細胞治療產業碩士專班」的啟動儀式，推出全國首創「細胞治療產業碩士專班」，專門培養國家及企業所需的再生醫療及細胞治療的高階人才，希望為台灣生技產業盡一份心力，強化細胞治療與再生醫療的產業鏈結，培育更多優質的生醫人才。

臺北醫學大學林建煌校長表示，北醫大擁有一校六附屬醫院教育與醫療體系，從醫學中心(萬芳醫院)、準醫學中心(雙和醫院)、區域醫院(北醫附醫)到地區醫院(新國民醫院)及兩個院中院(臺北癌症中心、臺北神經醫學中心)，不僅具備豐富的臨床數據資源，同時也擁有自己的組織庫、GTP核心實驗室，以及配套完整的臨床試驗中心、聯合人體研究倫理委員會等，都有助於細胞治療與再生醫學的發展及相關研究，希望發揮北醫的社會影響力及高階人才的培育力。

三顧在國內細胞治療領域是領頭羊之一，是目前國內少數擁有臨床三期細胞治療的生技公司，更與國衛院合作，成為首家透過「真實世界數據/證據」準備申請細胞治療查驗登記的生技公司。三顧期望透過本次與北醫大合作，推出全國首創「細胞治療產業碩士專班」，就是希望能善盡企業社會責任，致力於再生醫療人才的選用育留，提升我國的國際競爭力。

三顧楊智惠董事長指出，配合六大核心戰略產業推動，政府近年積極建構完善的精準健康產業環境，隨著《生技醫藥產業發展條例》修正通過，《再生醫療三法》也正式預告，可預見未來對於再生醫療關鍵人才需求將大幅增長。

本次課程將有國際師資參與及企業實習，培育學生在高階技術及細胞產品商品化發展。

本次課程將有國際師資參與及企業實習，培育學生在高階技術及細胞產品商品化發展。此專班將招收10名本國學生，預計修業年限為2年，畢業生必須修滿30學分，必修18學分(包括碩士論文6學分、實習8學分及專題討論4學分)，選修12學分，完成修業規定學生，由臺北醫學大學授予理學碩士學位，優秀人才將回聘任至三顧相關企業，以及相關產學合作機會。

北醫大醫學院細胞治療與再生醫學國際博士學位學程主任邱德生說，學界首創「細胞治療產碩專班」，致力於先以學術研發和轉譯醫學為導向，再進一步推展至細胞新藥開發及臨床應用；促進學術研究與產業發展之結合，齊力培養細胞治療CDMO製造研發高階人才。

簡章預計5月10日公告，網路報名時間從5月31日到6月7日止，6月18日舉辦考試及面試，6月29日放榜，每學期學雜費為9萬，一半由企業補助，並提供優渥獎助學金。