萬眾矚目的「2022高雄內門宋江陣-宋江大好」活動，日前在高雄市內門順賢宮如火如荼展開，睽違兩年，龍華科技大學的學子們早已磨拳擦掌等待著釋放心中蓄積已久的「宋江魂」。值得一提的是，龍華科大的藝陣傳承，獨具特色，此次在表演中搭配如雷貫耳的鼓聲，震撼人心，時逢疫情，團隊以中華的傳統藝術表演趨吉辟邪，精彩的演出讓現場觀眾驚豔連連，博得滿堂喝采。

自2019起受疫情影響，內門宋江陣活動已停辦兩年，期間龍華科大學生們利用課餘時間，只要有練習機會從不放過，自參加創意宋江陣比賽以來，參與學生皆無體育或表演、舞蹈相關背景，並以學長姐在社團的經驗來傳承教導，完全是同學自發性從基礎開始練習，相當難得。

龍華科大團隊連續十三度參加盛宴，集傳統美學與現代藝術大成，展現宋江陣的力與美。

學務長王延年表示，龍華科大連續十三度參加盛宴，每一次演出都力求創新，集傳統美學與現代藝術大成，同時形塑學生具備高抗壓性、責任感，以及團隊合作等良好的人格態度，創造出全新不同的宋江陣演出，展現宋江陣的力與美。

時逢疫情，龍華科大宋江陣以中華傳統藝術表演趨吉辟邪，博得滿堂喝采。

龍華科大校長葛自祥則指出，學校重視全人教育並秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，在課堂上培養學生各方面專業知識與技能並應用於生活當中，課外活動中培養學生團隊合作、激發其榮譽感，以凝聚團隊之間情感與默契。雖然今年時逢疫情，但學生們參加的意願依舊熱情不減、不畏辛苦，就是為了將宋江陣的傳統與創意結合，呈現最精彩表現。龍華科大自2006年首度參加全國創意宋江陣頭大賽以來，年年擠進決賽；更難能可貴的是，該校畢業校友向心力強，每年皆回來給學弟妹打氣，形成龍華人的傳統，共同發揚傳統技藝文化。