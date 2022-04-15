邁入超高齡社會，老年人口比例大增，但許多子女卻因工作忙碌無法在家照顧長輩的問題，弘光科技大學資訊工程系大四學生有感於此，利用單晶片LPWAN技術及寫程式，以物聯網技術為基礎，開發「照護應用無線緊急求救系統」，縮短求救的時間，減少跌倒造成的傷害衝擊，省電設計電力能維持8年，傳輸距離達1.6公里。

弘光科大資工系與時俱進於111年度變更為智慧科技應用系，培育智慧科技與數位服務跨領域整合實務應用人才。教授童建樺表示，過去曾經指導學生以單晶片結合通訊技術技術設計登山客求救系統，因台灣已進入高齡化社會，建議學生可以把該技術應用在醫療救護上，因此，學生比較市面上專為銀髮族設計的跌倒自動通報求救裝置，再運用課堂所學改良研發，設計出嶄新的無線緊急求救系統。

學生比較市面上專為銀髮族設計的跌倒自動通報求救裝置，再運用課堂所學改良研發，設計出嶄新的無線緊急求救系統。

大四學生林超仁說，老師曾經向他們說，家中獨居長輩萬一跌倒恐發生危險，因而興起研發「照護應用無線緊急求救系統」的念頭，和同學廖乾富、謝長均分工合作一起設計。去年3月開始進行設計，中間不斷的討論、修改，才設計完成。

林超仁進一步說明，設計使用單晶片中的省電模式，在大多數時間都處於睡眠狀態以降低功耗，定時或被外界中斷喚醒，才會執行相應的程序，完成執行項目又進入睡眠狀態，呼救傳輸端用單晶片及LPWAN，系統使用自己設計的閘道器，不僅成本低、超低功耗、抗干擾性強，傳輸距離還能達1.6公里，比市售藍牙技術的10公尺還要長。

林超仁表示，一般常見裝在的廁所緊急呼救鈕，因為必須要拉線，恐年久受潮故障，但是，他們設計的無線求救系統不需要拉線，範圍又更寬廣，在外型設計上體積小，能與市售產品競爭，未來，將再進一步增加系統介面的多樣性，或是專為安養機構以及有特殊需求的病患客製化設計，以減少醫護人員或家人負擔，萬一不幸發生跌倒意外，可以早一步被發現急救送醫，減少傷害發生。