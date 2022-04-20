放蕩與覺醒 三個十八超速奔向夢想的簡紹琦

如果學霸型的人習慣被看見，那麼平凡的人則是期待被看見。「玄大值得你來，在這裡你將被看見」，初見玄奘大學這句招生Slogan時心微微的一震，社會心理學中有「社會讚許」一詞，多數人渴望得到大眾的認可和讚美，透過這個動機與信念證明自己的存在有更遠大的意義。而這句洞察人心的Slogan，源於從小不愛念書卻酷愛各式運動與跳舞，升學之路一路轉折的簡紹琦校長，其童年的切身體會。

就讀大安高工畢業旅行時，簡紹琦(左2)與同學們的合照。 (照片由簡紹琦提供)

金子蒙塵，發光仍是本能

現任玄奘大學校長簡紹琦，國小五年級時曾經因為學科差，老師因此不同意他代表學校參加柔道比賽，這是他第一次覺得「為什麼功課差的人，其它表現就該被否定」。直到國三課堂中，他隨意聽了老師的授課內容，便輕易考了第一名，才發現自己的腦袋似乎還可以。然而那個年代，所有世俗眼中各種放蕩、浪費生命的興趣與活動都是他所喜歡與擅長的事，唯獨「念書」這件事他卻不愛。世人都說，「人不輕狂枉少年」，選了技職體系進入大安高工冷凍科就讀的簡紹琦迷上跳舞，流連於西門町舞廳，甚至不怕被警察抓的舉辦舞會當起DJ，人生中最青春的第一個十八年「不悲、不嘆、不怨」，他用自己喜歡的方式展現自己。

插大進入成功大學就讀時期的簡紹琦(右1)。(照片由簡紹琦提供)

心念一轉 不可能成為可能

高中時期，仍然把玩樂放在第一位的簡紹琦，高三某次在舞廳裡，邊聽著音樂的節拍，邊看著燈光煙霧閃爍的舞池，腦海突然閃過許多問號，人生要繼續這樣嗎？自己能做甚麼？該做點什麼？問號之後，意味著跌破眼鏡的轉變與蛻變的開始。而決心是成功的開始，他決定要念書而且是認真念書，甚至願意花一年時間重考進入臺北工專電機科(國立臺北科技大學)，之後插大進入成功大學測量及空間資訊工程學系，再考進臺灣工業技術學院營建工程所(臺灣科技大學)僅用了6年的時間便完成碩、博士學業，自此一路開始超車的邁向顛峰，開啟截然不同視野的第二個十八年。

簡紹琦(左1)於臺灣工業技術學院(國立臺灣科技大學)博士班畢業時與指導教授歐章煜合影。(照片由簡紹琦提供)

覺醒後彈高，愛玩小孩終於被看見

簡紹琦：「人生中的幾次考試，唯有博士班的錄取覺得特別開心與有成就感」。從進入成功大學與學霸型同窗切磋開始，到臺科大攻讀碩、博士學位是自己學習歷程中重要的里程碑。「感謝指導教授歐章煜，一而再再而三的在他的報告與論文中畫上許多圓圈，每一個被圈起來的地方都讓他重新審視自己論述的不足」。直到後來才明白，每一個圈的背後都是歐老師嚴格訓練他以更嚴謹的態度去面對學問與研究的期許，並在他的指導下僅用四年時間拿到博士學位。之後又在短短八年時間裡，從助理教授到年僅42歲便完成教授資格升等與47歲接任玄奘大學校長。人生中的第三個十八年奮起直追，簡紹琦校長一天當二天用，付出能付出的，改變能改變的，並且始終面向陽光，記住該記住的，感恩所有提攜他的人。

玄奘大學2020年高教深耕計畫成果發表會時，簡紹琦校長扮演鬼滅之刃男主角炭治郎。(照片由簡紹琦提供)

滴水穿石，活出真精彩

大學校長大多屬於學霸型，兜兜轉轉歷經各種升學體制的求學過程實屬少見，簡紹琦的許多國高中同學看到今日的他，都無法相信當年這麼愛玩的孩子，竟然會當上大學校長。正因如飲水者，冷熱自知，簡校長更能體會因功課不好或家庭背景弱勢而不被看見的學子們的心情。所以他認為國高中生或大學生如果還找不到方向、功課不好也別灰心，不妨先設定一個小目標，跨出步伐找到自己的興趣與學習動機。為了鼓勵學生，簡紹琦把第一個十八年練就的十八般武藝全派上用場，在頒獎典禮上秀舞技、騎上重機宣傳玄奘、融入時尚設計扮成鬼魅之刃裡的人物、聊偶像劇…，他像千手觀音般的萬化多種身份鼓勵學生，目的只為傳遞，「每個人都有其價值，只要肯嚐試、肯努力，再遙不可及的夢想都會愈來愈清晰」。

頒獎典禮上動感十足，舞出真我的畫面看得出簡紹琦舞功高強。(照片由簡紹琦提供)

血肉之軀的凡人在人間總有一些愛、恨、情、仇，問及可有什麼可以透露分享的？腦袋運轉快速的雙子座的簡紹琦，竟然思考了很久很久之後，才終於吐出了幾個字：「對事不會掉淚，對人會思念」。情緒藏很深的他，提及某次在擔任碩士班口試委員時，聽見母親喜歡的綠島小夜曲這首歌，當下憶起已過世母親的過往，因而情緒漲潮，眼底含淚。開朗外表之下，如果真有讓他一直放在內心深處的遺憾，或許是怨自己努力太遲，才會讓一直支持他的母親未能親眼目睹，當初這個不愛念書的兒子，長大後竟能執起教鞭，春風化雨的在大學擔任校長。

「天道不酬勤」VS「功不唐捐」

「在其位，勤謀其政」，這幾年玄奘大學力爭上游的蛻變，幕前幕後都能看見簡紹琦校長身先士卒的身影。面對現今高教環境的改變與艱難，每每加倍付出之後，表象數字的正量仍難以與負量抗衡。因而簡校長曾灰心的與善導寺的了中師父(玄奘大學創辦人)吐露：「天道不酬勤」，但師父卻反過來以「功不唐捐」勉勵他，要他不忘初心，所有付出一定是能量的積累。他觀察到進入玄奘就讀的孩子很多來自弱勢家庭，一般都較沒自信，自律與學習動機皆不強。因此在董事會的支持下，對內除了提升行政效率，並同步鼓勵老師提升教學品質，帶領學生透過比賽、展演、國考等展現教學成果，積極串連平台讓學生的努力與才華被看見；對外，面對校與校之間的競爭，簡校長則進行學校與各系所品牌知名度的建立，聘請熟悉產學的傑出人士到校任教，跑遍高中職宣講，提高能見度，他用行動告訴學子玄奘值得你來。

受訪時正值學測申請入學之際，對於愛子心切的父母，簡校長以彎道超車的過來人身份，認為「當孩子愛對抗，展現不耐煩時，不妨站在他的立場，傾聽、誘導、鼓勵他們講出自己的想法，因為自己至今仍在學習傾聽」。而對於正要綻放青春的國高中生，他則希望多數學子都能「順勢而為，盡情的選擇、探索喜歡的課程與活動，即使如他的第一個十八年般的瀟灑揮霍，也要從好奇中嚐試找到方向」，做為日後進入大學、職場選擇專業的基本方向。

馭風少年築夢踏實，騎上重機宣傳玄奘大學的簡紹琦。(照片由簡紹琦提供)

能說能行，方是真智慧

「凡迷者，迷於悟；悟者，悟於迷」，成功與否，每個人都只有或長或短的一輩子，私下從三個不同凡響的十八年，歸納總結出簡紹琦校長的五個特質，「不計較、努力做、欣然接受、不放心上、不斷電」。勝利在他心底的定義是嚐試一百次，仍然願意再試一次，如同玄奘大學之創立，以「明心見性、去迷開悟」為宗旨，眼前這位精力旺盛，耐受度極強的超人，雖然他沒有說：「你們等著看，我是孫悟空也是如來佛，一定會讓玄奘擁有值得你來的一百種理由」，但旁觀的我已經深刻感受到他「把討厭變喜歡，喜歡創造成大家的喜歡」的魄力與勇氣，對於學校或他個人而言，未來都將是一個無界的時代，只有簡紹琦可以超越簡紹琦。