義守大學外籍生受公共電視台邀請，參加「PTS WORLD TAIWAN」焦點團體訪談，首次體驗辦桌文化，無論是菜色還是辦桌中的表演節目，都讓飄洋過海來的學子們大開眼界。除了論壇交流外，讓外籍生印象深刻的就是「BANDO！辦桌啦」活動，主辦單位邀請超過20國、近50位外國人士一起呷辦桌，真實呈現臺灣熱情的好客精神，現場氣氛熱鬧，初體驗辦桌活動的義守大學學生都感到新鮮有趣。

公視推出「PTS WORLD TAIWAN」英語影音節目，將臺灣精彩的多元面貌，透過YouTube頻道與社群平台等數位通路傳遞到全世界。在焦點團體訪談活動中，義守大學學子與其他學校的外籍生相互交流，壓軸登場的「BANDO！辦桌啦」活動，更是一場令所有人驚豔的視覺與味覺饗宴。

「國際學院」國際傳媒與娛樂管理學系的越南生阮友重表示，辦桌宴席加上色彩繽紛的舞台車，就像越南舉辦傳統婚禮時會出現的景象，也因此勾起他的思鄉之情。來自泰國傳娛系的蘇曉惠，興奮的拉著同學上台載歌載舞帶動氣氛，讓她真正體會臺灣的熱情，自然而然就會耳濡目染也跟著熱情了起來，這也是她來到臺灣後學習到的正能量。

透過活動讓他學習到如何有效的建構與發展社群媒體技能 (圖/義守大學提供)

「傳播與設計學院」傳播產製英語學士學位學程的越南生阮文忠說，得知要參與訪談活動就相當期待，因為本身是學習傳播產製專業，同時也是校內「I-Shou Let it Show 義起大聲說」YouTube頻道製作人之一，透過活動讓他學習到如何有效的建構與發展社群媒體技能，並實際運用到學校經營的YouTube頻道當中，讓他受益良多。義守大學鼓勵每位義大生嘗試新體驗、新學習，從中累積生活中的養分，締造出不一樣的精彩！