曾當選美國外科學院院士、獲得美國整形外科醫學會「國際訪問學者獎」的義大醫院整形外科醫師鄭勝峯，是義守大學「生物技術與化學工程研究所」博士班畢業的傑出校友，除擁有精湛的醫術，他本身還是一位畫家。鄭勝峯從2002年開始，每年帶著團隊前往越南義診，他的善心屢獲得國際關注，今年更榮獲美國外科學院「國際志工獎」肯定，也是全臺第一人獲此殊榮。

在義大醫院藝術迴廊中展出的26幅畫作中，鄭勝峯的作品就佔了6件，可以從畫作中看出他的仁心。鄭勝峯是義大醫院繪畫社的成員， 2013年開始投入繪畫創作，從手術刀換成畫筆，這位擁有外科醫師的細膩與精準的天賦，在藝術領域中同樣發揮的淋漓盡致。每幅畫作中的光影變化帶來層次分明的立體感，即便只是微小的細節，像是轉角處的明暗呈現、人物臉龐的光線投射等，畫面處處到位，他說藝術創作可以表達寫實的一面，也可以加入天馬行空的想像，但最重要的是透過畫作傳達正能量。

鄭勝峯在越南義診時手術結束抱起小孩的照片(左)感動無人數的心，鄭勝峯運用畫筆巧妙的將照片內容呈現（資料畫面來源：義守大學提供）

不論疫情下依舊堅守崗位的醫護人員，或醫生全副武裝近距離為染疫病患插管治療的場景，皆是鄭勝峯作創作素材，透過畫筆如實呈現醫護人員在危急時刻不顧自身安危與死神博鬥的偉大。還有鄭勝峯前往越南義診時，為當地唇顎裂的孩童進行手術，手術完成後他抱起孩童的一幕，被旁人拍照紀錄了下來，這張照片曾感動無數人的心，所以鄭勝峯將照片變成畫作，希望讓更多醫界後輩能理解「醫者父母心」的重要與付出。

鄭勝峯從醫至今幫 助將近5千位病人，長期投入心力於醫療資源貧困國家，今年榮獲美國外科學院「國際志工獎」肯定（資料畫面來源：義守大學提供）

鄭勝峯從醫至今幫助了將近5千位病人，今年獲得美國外科學院「國際志工獎」的肯定，他謙虛的說施比受更有福，將持續到越南義診，不只要幫助當地的孩童，更希望能透過自身力量及臺灣豐沛的醫療資源，培育越南的種子醫生，才能為醫療資源貧困的國家帶來真正的影響力、幫助更多人。無論是醫生、畫家，還是老師，隨著角色的不同，不變的是，鄭勝峯總是用「心」看待。