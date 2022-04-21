1963年完工的路思義教堂是東海大學的精神堡壘，亦是台灣二次大戰後，第一棟被指定國定古蹟的現代主義建築。教堂即將於年底進行大型修復，立法院副院長蔡其昌及多位立委、議員代表在東海大學校長張國恩陪同下，20日特地前往會勘關心。

已經有60年歷史的東海大學路思義教堂修繕工程希望文化部在經費上能夠盡力來協助。(照片由東海大學提供)

台中東海大學內的這座國定古蹟路思義教堂，為著名建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，屬於現代主義建築鋼筋混凝土薄殼結構經典之作，然而歷經半個世紀的修補一直無法解決教堂內外的破損，為此立法院副院長蔡其昌邀集立法委員張廖萬堅、文化部政務次長蕭宗煌、議員林祈烽、以及「東海人」議員施志昌、林德宇、陳世凱、謝志忠、張耀中、陳淑華、蔡雅玲、林義偉等人，前往會勘，爭取總經費3800萬將教堂長期漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損已及內部機電設備老舊等重大問題一次解決。

東海路思義教堂是東海大學的精神堡壘，是美國著名的《時代雜誌》、《生活》雜誌創辦人亨利•路思義（Henry R. Luce），為了宣揚福音並紀念其父親亨利•溫特斯•路思義宣教士（Henry W. Luce)，一身投入基督大學教育而捐款興建。在教堂五十周年時，曾獲得美國蓋提基金會(The Getty Foundation)選為二十世紀最值得保存的現代建築之一。

東海大學校長張國恩表示，路思義教堂升格為國定古蹟，將循文化資產保存之修護程序，為讓教堂能夠永續存在，年底將進行整體的修復健檢，這將是一甲子以來第一次整體大型修繕，來維護這座屬於全台灣重要「意象」價值的文化財，感謝立法院長蔡其昌及校友立委、議員們的關心。

已經有60年歷史的東海大學路思義教堂修繕工程希望文化部在經費上能夠盡力來協助。(照片由東海大學提供)

立法院副院長蔡其昌表示，東海的路思義教堂已經有60年的歷史，這樣的國定古蹟是「東海人」的記憶、台中的地標更是台灣人的驕傲，如此重要的歷史建築要進行修繕是非常大的工程，希望文化部在經費上能夠盡力來協助。此次工程總經費為新台幣3800萬（文化部文化資產局3600萬95%，其他機關捐助200萬5%），將進行：鋼筋混凝土結構體修復及防水工程、立面門窗及天窗、室內地板及裝修雜項工程、原有電氣設備、排水設備、消防設備、空調設備、影音設備更新修繕工程、校內共同管溝設置、鋪面新作及景觀復原工程。

路思義教堂升格為國定古蹟，為讓教堂能夠永續存在，年底將進行整體的修復健檢。(照片由東海大學提供)

路思義教堂以薄殼雙曲面的造型建造，高度將近20公尺，寬約30公尺，外牆最薄處僅有20公分，前衛而獨特的建築工法，無柱、無樑、無牆為其特色。其珍貴與經典在於三個面向，一是西方現代建築的傳播路徑藉由貝聿銘先生、陳其寬先生等第一代直接受包浩斯教育的華人建築師引入，是現代主義建築在臺灣的實踐；二是以西方現代主義建築的精神與技術結合東方的建築形式的完美詮釋；三是清水混凝土與雙曲拋物面等當代建築技術帶領了臺灣營建技術的提升。