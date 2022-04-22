為培養學生了解多元文化、提升藝術鑑賞的能力，玄奘大學應用日語學系與教務處國際暨兩岸交流中心於4月20日合作舉辦津輕三味線春之爛漫演奏會，希望透過情境式體驗與講師的解明及表演，讓校內師生了解日本代表性的傳統樂器「津輕三味線」。

春之爛漫演奏會由津輕三味線臺灣雅三絃會副會長張惟喬老師及知名資深教師苗福芮老師同台演出。兩位講師曾多次於日本的津輕三味線重要賽事裡獲獎，也曾受邀日本臺灣交流協會、日本觀光局、長榮航空等知名單位邀請演出。津輕三味線是一種結合民謠及舞蹈的表演，極具歷史特色，演奏會中老師並親自彈奏日本民謠天后夏川里美的「涙そうそう（淚光閃閃）」，彈唱配合打鼓的方式呈現日本青森當地的特殊風情，不用到日本就能享受原汁原味的日本文化樂音。

玄奘大學4月20日舉辦「津輕三味線春之爛漫演奏會」與會講師分享心路歷程。(圖/玄奘大學提供)

此外，講師並分享投入津輕三味線演奏者的心路歷程，這場疫情下克服萬難的交流，計有應日系師生、宗教師生等40多人現場聆聽參與。玄奘大學為了開拓學生的視野，不遺餘力所規劃的日本特色文化專題講座，在國內日語相關的科系裡可說是極有心。