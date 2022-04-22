為響應一年一度的422世界地球日，南華大學於4月起舉辦「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」之主題一系列活動，透過課程、國際研討會、生命與環境教育工作坊、淨灘以及採收以生物動力農法栽種的農作物等形式，喚起大家對環境永續的重視，也呼應今年主題所訴求之理念，以大膽的行動、創新與實行，藉由綠色經濟、落實永續商業模式，打造一個豐饒且公平的未來，共同打造低碳的永續家園。

南華大學每年辦理「永續發展與綠色科技國際研討會」，研討會內容緊扣聯合國永續發展指標(SDGs)。(圖/南華大學提供)

校長林聰明表示，南華大學長期推動環境永續，為更落實聯合國永續發展目標，於2016年成立永續中心，2017年成立永續綠色科技碩士學位學程，陸續設置氣候監測、透水鋪面及永續農場設施；2020年通過環保署環境教育機構及場域雙認證，並成為區域環境教育中心。2021年更成立永續綠色科技在職專班。自2017年起，每年辦理「永續發展與綠色科技國際研討會」，研討會內容緊扣聯合國永續發展指標(SDGs)，所有論文皆按照聯合國永續發展指標之分類進行發表，本年度則受農糧署補助，邀請國際有機運動聯盟、聯合國永續專家、世界蔬菜中心、台灣糖業公司及國內有機專家進行專題演講，及60篇投稿論文發表，並有19家新農業及循環經濟成果展示，提供與會人士觀摩，達到開創永續發展與綠色科技的目標。

南華大學期盼透過環境永續行動，喚起社會大眾對於氣候變遷問題之重視，共創低碳永續家園。(圖/南華大學提供)

此外，為進行氣候變遷減緩與調適，南華於校園內設置蜜蜂養殖區、黑水虻養殖區及太陽能環控溫室。蜜蜂數量的多寡是影響生態與經濟的重要因素之一，全球有1/3的農作生產需仰賴蜜蜂的授粉，但蜜蜂卻從 2006 年開始逐漸消失，使得全球農作收成產量下滑。蜜蜂減少的原因包含疾病、寄生蟲以及氣候變遷等，其中影響最大的因素就是農業用藥，南華大學校園綠覆率達80％，且無農藥問題，適合蜜蜂生長。

4月12日陳世雄講座教授帶領學生採收蜂蜜。(圖/南華大學提供)

有鑑於現今水資源及能源短缺問題日益嚴重，南華於校園內設置太陽能環控及雨水回收溫室，其溫室電力可自給自足；透過溫濕度調節，減少用水量；再透過永續綠色科技碩士學位學程課程授課，於溫室內種植包括蘭花及黑木耳等高經濟作物，區外則以生物動力農法，運用校園廚餘堆肥及落葉，種植馬鈴薯、印加果，並設置等高耕作之農業水土保持示範區，其農作成果豐碩。4月12日陳世雄講座教授帶領學生採收蜂蜜；4月20日林聰明校長、林辰璋副校長及任課教師前農技團團長陳義松教授，帶領學生採收馬鈴薯。4月21至22日永續中心洪耀明執行長前往金門縣烈嶼鄉進行環境教育課程，並於青岐港南山頭玄武岩區，與烈嶼鄉公所一起進行一公里長的淨灘，也藉此將聯合國永續發展目標加以推廣與落實。

南華大學期盼透過一系列的環境永續行動，喚起社會大眾對於氣候變遷問題之重視，共同響應世界地球日，以實際行動落實環境永續，共創低碳永續家園。