邁入第三期的教育部大學社會責任計畫，北中南七所大學於19日共同簽訂2022年共培與SIG學習活動協議書，盼藉由七所夥伴學校的成功經驗，帶領更多學校參加大學社會責任(USR)行列，讓大學真正與在地共榮。國立高雄科技大學名列其中，獲補助金額達全國科大之冠，成績亮眼。

大學除了培育學術人才，服務社會善盡社會責任也是高教的指標之一。七所夥伴大學共同參與教育部共培＆SIG活動聯合簽約儀式。

教育部共培與SIG學習活動協議簽約儀式於台中新烏日台鐵站的新集思會議中心舉行，參與共同培力工作坊與SIG(Special Interest Group)的夥伴學校包括高科大、陽明交通大學、國立暨南國際大學、國立屏東大學、高雄醫學大學、朝陽科技大學與南華大學。

國立高雄科技大學參與USR，計畫補助金額達全國科大之冠。高科大副校長李嘉紘表示，高科大還開設地方創生學分學程班，希望提供地方源源不絕的人才。

高科大副校長李嘉紘表示，高科大從併校前即開始申請USR計畫，107年併校後結合三所學校不同的能量與性質，根據產學經驗建立許多育成機制，在校長楊慶煜的全力支持下，讓USR不只是單純的計畫，更融入課程開設地方創生學分學程班，「地方的人力需求是永續的」，不是計畫做完就結束了，更是讓這片土地的孩子透過實際了解地方問題、解決問題，慢慢培養跨領域能力。而是怎樣源源不斷地提供地方所需的人才。

大學社會責任推動中心總主持人蘇玉龍表示，USR計畫推動以來，大家不斷在思考USR在大學的定位，以及為什麼要執行USR，事實上「大學法」開宗明義就指出，「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨」，USR是大學服務社會的終極目標，他特別關心USR是不是能納入各大學發展的中長期計畫，達到高教的四大指標。

國立高雄科技大學簽約代表團與教育部USR諮詢顧問團主持人陳東升(右２)會後交換意見。左２為高科大副校長李嘉紘。

諮詢顧問團主持人陳東升則表示，除了教育部外，各部會都在共同面對台灣2030、2050年將面臨的重大議題，包括減碳、氣候變遷、戰爭與疫情等，必須從最基層的地方社會開始，蓄積地方能力。大學在人才培育方面扮演重要角色，複雜問題需要大學的專業知識做研發，而大學也要和地方建立共同參與、協力的關係，否則不可能永續地進行。