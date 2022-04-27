玄奘大學視覺傳達設計學系4月25日起在校內舉辦107級畢業展，以多元化的特色展現該系在形象設計、文創商品、VR遊戲與市場接軌的能力，亦充份展現對於NFT(Non-fungible token，非同質化代幣)與元宇宙的實踐與探索成果。
進入未來感十足的畢業展，先透過70吋播放器，播放一段採用Unreal Engine先進遊戲渲染引擎進行製作的精緻科幻的元宇宙先導動畫，之後再由創作者為參觀的師生，細心的介紹投稿NFT的流程，展示作品中所呈現出NFT專屬的VR展示廳，有專業水準。
此外，玄大視傳系還提供了每組一套 htc VIVE Pro與專屬電競電腦，以供開發VR專題。其中一款 VR畫廊展示廳令人驚艷，使用者只需在 Excel 輸入畫作的尺寸、畫作的文字說明，即可以不需要重啟程式，直接更換 VR畫廊中所有畫作的實際尺寸與說明文字，且只需透過更換音樂檔、解說語音檔、畫作圖片，立即更換全新畫作，不需要任何程式寫作流程，這是針對K12 VR教學領域開發的便利型應用。
玄奘大學視傳系包含「廣告設計」與「互動設計」二大課程模組，展現多樣設計風貌，廣設組有輔助教導小女孩如何保護照顧自己，輕鬆迎接身體及心理變化、表現多元性別的小說漫畫、線裝書製作套件等作品。數媒組有推廣不同維度行識的2D動漫遊戲故事書、行銷露營知識的冒險遊戲、費時 3000小時打造的VR射擊與解謎遊戲等。
簡紹琦校長親臨開幕式時鼓勵即將畢業的視傳系107級同學，勇於進軍設計與多媒體領域，Fly Out 展翅高飛，爭取國際比賽佳績。
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