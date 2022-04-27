醒吾科技大學26日舉辦「醒吾金音盃-海洋之Sing全校歌唱決賽」，共有15位同學進入決選，由綜藝天王吳宗憲及范逸臣、薔薔擔任頒獎嘉賓。最終由表藝系陳夢凡靠著清澈天籟嗓音贏得金音盃冠軍，全場為之驚豔！

為了豐富學生課餘生活、發掘校園金音唱將，由東森購物網協辦的「醒吾金音盃-海洋之Sing全校歌唱大賽」，充分讓學生擁有展現自我的舞台。決賽當日吳宗憲帶領范逸臣與薔薔一進入醒吾科大就嗨翻校園，薔薔更與醒吾舞王馬永旭同學同台大秀拉丁舞技，玩出許多粉紅泡泡加上饒舌團「Tim & AD」嘻哈秀，港生羅永悅也秀一段深情鋼琴演奏，憲哥不禁豎起拇指驚讚醒吾真是臥虎藏龍！

金音盃決賽最佳人氣王獎由表演藝術系廖國豪獲得，冠軍則由表演藝術系陳夢凡、亞軍國際商務系盛昱慈、季軍表演藝術系吳美琳，獲前三名者不必經過海選，直接參加《聲林之王4》第二階段；另優選獎流行音樂學程劉皓晨，最佳台風獎表演藝術系鄭羿君則可獲得天王一日到你家助理主持人之機會；各獎項由憲哥、范逸臣及薔薔共同頒發。

醒吾科大校長陳義文表示，同學們一定要全力以赴把握住本次可參加《聲林之王4》難能可貴的機會，同時感謝來自伊林娛樂公司三位評審老師辛苦地進行評分。綜藝天王憲哥則鼓勵同學們：人生的路由自己去闖出來，讓生活更多采多姿，期待有心進入演藝圈同學們，都可以找到發揮自己特色的舞台，成為人群中最偉大的角色。