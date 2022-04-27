今年第一次的專技護理師高考放榜，弘光科技大學學士後護理系兩名應屆畢業生分別以全國榜眼、探花成績通過高考，其中一名已經在職場任職。兩名畢業生向學弟妹分享讀書秘訣，強調「專心、效率」才能事半功倍，雖然去年12月才結束實習準備考試，靠著平時累積的基礎實力，順利考過國考。

弘光科大今年整體考照率達87.8%，如果有意就讀重新學習護理專長，111學年度報名時間至5月11日止。

後護系系主任林屏沂表示，該系主要以大學時不是讀護理相關系，卻想從事護理工作的大學畢業生為主，因此，每年皆有不同科系或已經在各行各業職場上工作多年者報名，修業期限以二年半為原則，應屆畢業的林曉真、廖子萱，2月的護理師國考成績為全國榜眼、全國探花，非常難得。弘光科大今年整體考照率達87.8%，如果有意就讀重新學習護理專長，111學年度報名時間至5月11日止。

國考成績獲得全國第二名的林曉真，目前已經在台中大里仁愛醫院擔任護理師。林曉真透露，後護系課程跟之前大學修習的課業完全不同，一開始念起來很吃力，但護理是自己的興趣，不希望考試沒把握，所以國考前盡可能的讀書，經常做考古題。平時在學校上課，跟同學組成讀書小組，彼此提問題問對方，相互督促一起讀書、一起把考試考好，遇到不會的題目進行討論，再不會便請教老師，平時考試成績維持一定水準，真的到國考考場上，沒看過題目運用基礎的概念作答，「能考出全國第二名的成績很意外，不過考完當下，已經確定自己通過考試。」

獲得全國第三名的廖子萱指出，原本大學念以管理為主的銀髮產業系，畢業先出國度假打工，回台灣後到醫院擔任行政工作，協助醫療諮詢等業務，看到臨床上的護理師很專業，自己也很有興趣，想要站在第一線，因此，決定報考後護系，認為擁有護理專業專長，解說醫療資訊更能讓人信服。

廖子萱表示，念後護系最終還是要考護理師國考，因此，從一年級開始，便決心好好的認真上課，把學科基礎學透徹，尤其生理學和解剖學最不好念，考試的範圍也很大，但是，只要把底子打好，準備考試複習時就不會太辛苦，準備期間盡量減少使用手機時間，讀累了便看漫畫紓壓。

「準備考試不要給自己太大的焦慮感，而且一定要專心，講求效率。」廖子萱說，她喜歡找伴一起念書，同學相互鼓勵，因此，這次國考她和兩個同學皆順利考取。不過，她說，如果在家念書，一定要跟家人事先溝通，避免讀書時間被打斷，影響效果。