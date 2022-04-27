慈濟科技大學日前舉辦一場由失智長輩擔任麻豆的走秀活動，站上伸展台的長者平均年齡85歲，23位走秀的失智人瑞們全部來自於慈濟科技大學四個失智據點，其中最年輕的75歲，壓軸登場的則是已經102歲的王阿嬤。

女兒陪著失智媽媽一起上台走秀，留下最難忘也最珍貴的回憶。

為了亮麗登場，王阿嬤特地前一晚就sedo頭髮，身穿當初100歲慶生的紫紅色旗袍，「抹粉點胭脂」、踏著高跟鞋，搭配略帶靦腆的微笑，讓眾人驚艷的直誇「氣質蓋高尚」！其兒子表示，僅輕度失智的媽媽就算102歲高齡，還是很愛漂亮，服裝和髮型都是自己挑選的。此外，還有88歲的李阿嬤，特地穿上傳統阿美族服飾上台，充分展現在地的原民風情！另一位失智阿嬤的女兒表示，即使媽媽可能會忘記發生的這一切，但是對自己來說，能夠陪著媽媽一起上台走秀，就是很值得珍惜，且很有意義的回憶。

愛漂亮的102歲高齡王阿嬤（中）特地sedo頭髮，身穿當初100歲慶生的紫紅色旗袍。

走秀現場不太會說台語的一對外省夫妻檔，首度身穿小生小旦的戲服粉墨登場，來了一段「身騎白馬走三關」的歌仔戲橋段。阿公拿著白色馬鞭，興奮的甩個不停，阿嬤可是苦練身段，用心記下傳統七字調，成為現場的另一個亮點。短短的五至六公尺的走秀T台，對行動不便的阿公阿嬤來說，都是極大的挑戰！因為少了定向感，加上滿滿人潮，讓老人家不由得緊張了起來。透過護理系實習師生鼓勵，終於證明「時尚」、「走秀」不只是年輕人的專利。

為了給失智長輩難忘的回憶，護理系實習學生卯足全力！每天透過視訊線上討論，實習老師引導學生「換位思考」，以長輩的角度來調整細節。尤其，許多阿公阿嬤的正式服裝早丟了，或礙於身型變化穿不下，學生專程去服飾店拍照，再讓阿公阿嬤「視訊」挑選，讓老人家親自決定最想穿的花色和款式！

88歲的李阿嬤，特地穿上傳統阿美族服飾上台，充分展現在地的原民風情。

護理系二年級學生謝雨璇表示，在實習的過程中，觀察到失智長輩的自信心和社交能力比較不足，所以，希望藉由走秀，讓老人家增加互動，提升自信心。長期照護研究所副教授兼護理系實習指導老師吳宏蘭表示，活動主軸以「藝術懷舊治療」為主，透過高齡麻豆走秀的過程，回顧並了解阿公阿嬤的生命歷程，同時，也展現歌仔戲和非洲鼓的學習成果，透過曲調、身段和妝容來呈現藝術的多樣化。

阿公阿嬤身穿小生小旦的戲服來了一段「身騎白馬走三關」。

此次走秀的同時，慈濟科技大學還安排「衣服變變變」靜態展，透過學生手繪，把失智阿公阿嬤變身為「Q版公仔」，並搭配不同衣服，自由翻頁變換，像是以往的正式套裝，或如今的隨性輕便衣著，藉著繪本故事的發想，來連結過去與現在的記憶，統整失智長輩的生命經驗。

護理系學生余曉凡表示，始終認為繪本是給小朋友看的，沒想到，也可以適用於老人家。尤其，能從故事的互動過程中，發現彼此看法的差異，以及世代的變遷。長期照護研究所副教授兼護理系實習指導老師吳宏蘭表示，藉由溝通、互動和交流，讓實習學生更貼近失智症長輩現況，了解老人家真正的需求，才會發現，高齡長輩最需要的就是陪伴和關心。