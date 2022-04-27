2022全球頂尖科學家排名學術網站Research.com日前公布，東海大學榮譽講座教授兼副校長、也是成功大學化工系講座教授張嘉修以論文引用指數（H-index）104的佳績，位列「生物學與生物化學」領域全台第一。

張嘉修教授以H-index 104，引用數三萬六千四百二十一次，和出版五百九十六篇論文或著作的佳績，名列「生物學與生物化學」的頂尖科學家世界排名第五百八十名，也是全台之冠。Research.com透過Google Scholar（學術搜尋）和Microsoft Academic Graph（微軟知識圖譜）的資料檢視全球十六萬六千八百多名「生物學和生物化學」的領域科學家，並以領域內貢獻、H-index、獎項與成就等項目共篩選兩萬三千餘人進行排名。

1993年獲得美國加州大學爾灣分校博士學位的張嘉修，旋即投入生化工程領域近30年、近年來更聚焦於微藻生技與工程以及循環經濟之研究，在微藻固碳減廢及循環經濟技術居世界領先地位，開發的許多技術已應用於產業界，連續三年獲得高被引學者的肯定並發表近600篇SCI期刊論文，獲得許多國內外重要的學術獎項及榮譽。

其榮獲的傑出獎項尚包括美國醫學暨生物工程學會會士(AIMBE Fellow)、國際生物程序學會會士 (IBA Fellow)、亞洲生物技術聯盟執行委員會委員(AFOB Executive Board)、科技部特約研究員、科技部傑出研究獎 (三次)、東元獎、有庠科技講座、侯金堆傑出榮譽獎、中國工程師學會傑出工程教授獎、李國鼎榮譽學者、台灣化工學會金開英獎及台灣生化工程學會研究成就獎等。

學經歷極豐富的東海大學張嘉修副校長，除擔任科技部化工學門及永續學門複審委員，另曾經歷包括行政院經濟部中央標準局『化學工業』國家標準制訂委員會委員、台灣生化工程暨生物技術學會理事長、中鋼公司顧問、工業技術研究院顧問等職務。目前並協助政府規畫台灣2050淨零轉型路徑，擔任淨零排放路徑專案工作組負碳技術工作圈召集人及去碳能源 (生質能) 工作圈召集人。