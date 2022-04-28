為強化學生專業能力及創業力，以提升就業競爭力，南華大學4月26日舉辦110學年的「學生專題競賽決賽」。今年學生參與踴躍，共有94個團隊參加初賽，其中28個團隊脫穎而出角逐總決賽。各隊應用所學的專業知能與技術加上團隊的創意巧思，呈現出充滿創新創意的作品，深獲評審肯定。

此次校外評審委員特別邀請豪門文化科技創意股份有限公司簡廷在董事長、嘉友電子股份有限公司孔德偉董事長、百禾雅有限公司李瑞煌總經理等產業界專家之外，也邀請嘉義大學李鴻文副校長、中正大學企管系鎮明常主任及、彰師大通識中心李靜芳主任、雲林科技大學黃世輝特聘教授、成功大學邵揮洲教授等產學界大咖齊聚參與評選並為學子加持。

各隊應用所學的專業知能與技術加上團隊的創意巧思，呈現出充滿創新創意的作品，深獲評審肯定。

南華大學校長林聰明表示，為強化學生的專業能力及就業競爭力，學校規劃一系列的職涯輔導，並透過就業力職能培育跨領域學分學程，辦理創業楷模講座、創業主題班、創業交享聚等講座，增進學生在創業的認識並能以創業楷模、經營者為學習的目標，鼓勵學生創業。每年舉辦的「學生專題競賽」，第一階段由各學院進行初賽，再晉級到校級總決賽。此次專題競賽分為三大類別，分別為創業實作類、專題論文類及專題實作類，其中「專題實作類」又分為科技生技、社會人文及設計藝術三組。

今年參賽隊伍創意多元，創意也相當具可行性，評審委員給予團隊很高的評價。創業實作類由企管系的「蔬翠團隊」獲得第一名，團隊成員包含越南籍境外生及來自印尼的新住民二代，因此該團隊特別構思開發越南及印尼的蔬食料理，有鑑於後疫情時代，外送外帶服務盛行，因此，團隊以開設外送外帶服務的小餐館為創業目標，未來將研發新的餐點，提供具有異國風味的蔬食料理。專題論文類由生技系的「Potatooo團隊」獲得第一名，以研究馬鈴薯為培植體，探討不同濃度的(PBZ) 對馬鈴薯組培苗的生長與馴化。專題實作類分為科技生技、社會人文與設計藝術三組，科技生技組由資工系「滅鼠大隊」獲得第一名，作品是「可視化與量化之鼠疫防治-防疫4.0」，透過收集學校大範圍的數據分析，了解老鼠出沒的分布，最後在做有效的針對性逐鼠。在感測器部分會設置 AI 影像辨識，做更進一步的確認，降低人為誤觸的風險，也防止傷害到非老鼠的生物。

社會人文組由幼教系的「幼，來了嗎？團隊」以『幾何圖形教學對幼兒玩具設計與創造力影響之行動研究』，透過幾何圖形的教學讓幼兒能夠設計出幾何圖形相關的玩具並從中激發創造力。設計藝術組是由視設系「SEASON團隊」獲得第一名，以「氣味映像－享受治癒心靈的氛圍」為題，透過春、夏、秋、冬，四個季節意象的原創調香精油，以及可替換地景情境的水氧機，讓使用者由視覺與嗅覺的體驗過程中，感受精油的療癒，緩解生活中的疲勞，能在工作與生活間獲得身心靈片刻的釋放。

簡廷在表示，今年每組作品都有非常專業與創新的創意設計，風格更是多元，進行專題競賽決賽評審時各委員都感到非常難以評比。

亞洲台商聯合總會副總會長、豪門文化科技創意股份有限公司董事長簡廷在致詞說：南華大學在校長以及各系院．院長、老師教授們的長期培育與經驗傳承育成之下今年每組作品都有非常專業與創新的創意設計，風格更是多元，進行專題競賽決賽評審時各委員都感到非常難以評比，每組參賽的作品充滿創意之外，更是贏得社會企業邁向成功競爭新創的關鍵之路。尤其在當今全球關注綠能與淨零炭排的企業責任，在南華大學師生共同努力硏習推動未來學生創業與就業的重要議題，仍是創業的先機。

南華大學也將於5月28日辦理創新創業工坊，為團隊加強研習，培訓團隊參加校外競賽之外，亦能成功輔導創業。