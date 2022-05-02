開放逾30年的國立自然科學博物館(簡稱科博館)與東海大學5/2日進行科普教育交流，雙方達成三項協議，將針對今年臺灣科學節的火星任務舉辦、科普電影放映前導讀推廣以及科普教材研發進行合作。科博館館長焦傳金、科學傳播發展中心研發長張鈞翔、媒體中心執行長喻文玟連袂至東海大學拜會現任校長張國恩、公關室主任黃兆璽，雙方進行科普學術交流。

焦傳金館長表示，國立自然科學博物館與東海大學雙方在2016年，便由前館長孫維新及前校長王茂駿代表簽署合作協議書，讓科學普及度更為廣闊、推動科學教育向下扎根，多年來已有無數的合作案例。從科博館開創者首任館長漢寶德，曾在東海大學任教淵源開始，前後包括有數十位來自科博館的研究人員至東海大學授課囊括了生命科學、地球科學、人類學等至今。近年，則有科學節和理學院合作的火星任務、文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫。

東海大學校長張國恩表示，焦館長暢議未來在科普教材的研發上，科博館科教組能和東海大學教研所師生的進一步合作，學校樂觀其成。東海大學注重永續發展，學校邁向永續發展，啟動智慧淨零，在校園中也規劃有永續示範園區，進行相關的研究與場域的實踐以作為人才的培育。此外，雙方認同發展科教教材應該是與時俱進，以素養為導向，如果能夠透過和外部的刺激交流，資訊教育整合將有助於廣泛教材的研發。期待未來在人才培育、資源共享、科普推廣及研究等面向更上一層樓。