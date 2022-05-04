水，是人類文明發展的重要依據，水圳就是農民賴以灌溉的水渠。福德洋圳孕育士林和州美平原將近三百年，除了灌溉農田，並提供士林舊街和新街的民生用水之外，在日治時代更是供應了士林紙廠所需的工業用水。如今它的珍貴歷史記憶，將從士林地底覺醒，完整的呈現在世人眼前。

東吳大學校長潘維大於新書發表會中致詞。(圖/東吳大學提供)

由東吳大學人社院USR計畫「前世與今生──再現士林昔日百年風華」出版的《走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶》一書，5月3日在東吳大學外雙溪校區舉行新書發表會。邀請行政院農業委員會農田水利署七星管理處周師文處長、泰北高級中學陳建佑校長、東吳大學潘維大校長、人文社會學院黃秀端院長、微生物系黃顯宗特聘教授、社會學系鄭德興副教授、研務組劉秀娟組長及東吳師長們蒞臨，發表會上作者黃顯宗透過詳細的解說，分享其創作歷程，帶領讀者們一同追尋古圳，揭開福德洋圳源頭之謎。

新書《走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶》。(圖/東吳大學提供)

早期的士林一帶皆為農田，建於乾隆元年的福德洋圳是孕育著這片土地的重要水利資源；它由士林早期的先民開鑿，從雙溪引水，而它的取水口正好位在東吳大學第二教研大樓的側邊。然而，如此重要的命脈水源，也難逃成為都市發展底下的犧牲品。目前除了部分水圳的遺跡已經被柏油路覆蓋而成為暗溝，甚至連取水口也險些因河流工程而遭到封填。福德洋圳是許多老士林人的集體記憶，它的消逝讓士林人感到不勝唏噓。面對這般困境，東吳大學人社院USR計畫「前世與今生─再現士林昔日百年風華」團隊、團隊成員黃顯宗特聘教授，一年多來努力地蒐集士林地方文學史料，經過詳細的比對與整理後，於今年出版了《走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶》。書中講述的不僅僅是福德洋圳的歷史價值及痕跡，實際上也是士林人心中的記憶。福德洋圳是早年士林鄉親們合資建造，可見當年鄉親團結發展的鄉土精神。雖然福德洋圳大抵已隱沒在水泥建築群下，仍可透過建築物的方位瞭解它對士林聚落發展的影響，亦可看出士林地區的社會與經濟發展歷程。

福德洋圳在士林官邸有一小段依舊是明溝。(圖/東吳大學提供)

配合《走讀士林：探尋福德洋圳失落的記憶》專書出版，人社院USR計畫規劃了為期一週之展覽（5/2至5/6），展出多張黃顯宗紀錄今昔福德洋圳之影像、影音資料與台灣古地籍圖，讓失落的「士林血脈」重現於東吳大學外雙溪校區，歡迎民眾一同見證古圳昔日風華。