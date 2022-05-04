健行科技大學自108年成立車輛系，以新能源動力、智慧檢修與先進車輛為發展主軸，除對接高職汽車科專業教學，並積極擴大與產業界合作，近期提出建立智慧車輛特色實習工廠、區域教學培育計畫及發展高職端特色課程為目標的產學計畫，並獲國內知名車輛廠商匯豐汽車公司支持，將以健行科技大學作為教學資源中心平台，第一階段將由匯豐汽車捐贈變速箱總成計60具，作為此項產學策略聯盟計畫之教學設備，雙方於5月4日舉行捐贈儀式。

由健行科技大學推動的教學資源中心平台，合作夥伴包含桃園、新竹、苗栗、南投等地多所高中職汽車科。捐贈儀式由健行科技大學李衍博副校長主持，匯豐汽車公司由品牌營運事業處茆志榮協理等多位高階主管及包括設有車輛相關科系的多所學校校長、實習主任、汽車科主任共同與會，包括桃園農工陳勝利校長、啟英高中彭昭勳校長、永平高中胡劍峯校長、光啟高中鄒紹騰校長、世界高中李瑞光校長、東泰高中賴文政校長等。

匯豐汽車事業體遍及銷售、中古車與SUM保養聯盟，歷年來熱心技職教育，並十分重視與學校的產學合作，此次由品牌營運事業處茆志榮協理代表匯豐汽車公司捐贈教學設備。茆志榮協理表示，匯豐汽車多年來專注於商用車領域，市佔率全國第一，並深耕車輛專業技術研發，所捐贈的教學設備主要是協助技高端學校建立特色實習工廠，並將支援變速箱專業技術教學研習活動所需師資，透過健行車輛系發展區域教學培育計畫，協助高職端發展新世代的特色課程。

匯豐汽車茆志榮協理於捐贈儀式中代表公司致詞。(照片由健行科技大學提供)

健行科技大學李衍博副校長表示，學校重視與業界鏈結的產學合作方案，成立車輛系因應汽車維修缺工嚴重的人力問題，並以「汽車醫生培育基地」為號召，建立汽車修護以及機車修護兩職類乙級檢定場地，作為培養汽車基礎專業核心能力之實作場域，吸引對車輛服務技術有熱忱的學生就讀。研提計畫的健行車輛系賴柔雨主任說明，此項產學合作計畫為擴展連結業界與技專端教學能量之產學合作計畫，可有效協助各高職發展特色課程。

北科大附設桃園農工陳勝利校長接受匯豐汽車捐贈。(照片由健行科技大學提供)

健行車輛系近年重視實務技術的發展目標受企業重視，此次為繼該系協助同學大四進行準員工實習參與豐田汽車LEXUS Skill Building計畫後，另一擴大教學資源到高職端的共好計畫，透過教學器材的供應，培養學生汽車新式裝備技能，尤其匯豐將提供業師協同辦理教學研習，將使各校車輛保養維修技能培育上獲益匪淺，實踐三贏。

與會的北科大附屬桃園農工陳勝利校長也表示，感謝匯豐汽車公司善盡企業之社會責任，並透過健行科大成立教學資源共享平台，學校將善用所捐贈之設備，讓同學透過新設備實習使同學能奠定良好的基礎，並選派教師到資源中心學校進行研習，建立特色。