國立臺灣師範大學民族音樂研究所與已傳承三代的南管新錦珠劇團，合力搬演「交加戲」傳統戲曲《秦香蓮》。對於「交加戲」這種曾在臺灣風靡一時，承載上一代先人許多美好記憶，但隨著時代變遷而瀕臨消失危機的人類無形文化資產，不但藉著本次演出，力圖再次重現當年風華，也代表臺師大在傳統音樂人才栽培與文化推動上，所盡的一分心力。

「交加戲」，簡言之即前場演唱南管，後場以北管相配合的「南北交加」、「南唱北打」形式，曾於二十世紀風靡全臺。隨著明清漢人大量移入臺灣，以南管音樂以及文戲為主體的南管戲，傳遍臺灣各地，之後卻不敵新興，有喧鬧鑼鼓以及武戲情節的北管戲，因而沒落。 但南管戲所使用的泉州語，為臺灣人所能了解，與以湖廣官話為基礎的北管戲相比，更能為臺灣人所接受。

日治時期，王包與王萬福兄弟所帶領的泉郡錦上花劇團，利用了南北管戲曲各自的優勢，容會在交加戲中，獲得很大的成功，甚至在日治後期的皇民化時期，受臺灣文化協會林獻堂、楊肇嘉與蔡培火等人協助，獲得日本政府特准，取得十年穿著傳統戲服演出的許可證。

交加戲經典傳統劇目《秦香蓮》，南管新錦珠劇團現場演奏。(照片由臺師大民族音樂研究所提供)

南管新錦珠劇團，初名臺中南管新錦珠劇團，由陳圈與陳金河父子於1949年創立。上承日治時期風靡一時的泉郡錦上花劇團，使新錦珠不但在二十世紀後半期的許多戲曲比賽，屢獲佳績，且其所栽培演員，又陸續成立其他劇團，使交加戲成為當時臺灣地方戲曲的主流，歌仔戲也從其中汲取不少養分。之後卻因社會變遷，交加戲因而沒落，使南管新錦珠成為目前職業戲班後代中，唯一仍有能力搬演與傳承交加戲者。

此次演出劇目《秦香蓮》為交加戲經典傳統劇目，劇中不但清楚呈現「南唱北打」風格，且韓琪追殺秦香蓮母子過程，引用北管曲牌「風入松」聲勢效果，緊湊刺激。另秦香蓮母子生死離別情節，苦旦哭科身段與唱腔，呈現封建時代女性悲劇人物之悲情苦況，賺人熱淚。

「交加戲」傳統戲曲《秦香蓮》為交加戲經典傳統劇目。(照片由臺師大民族音樂研究所提供)

民族音樂研究所所長呂鈺秀表示，演出人員由南管新錦珠第三代傳人陳廷全、梁陳錦珠、陳錦姬領銜，臺師大民族音樂學研究所學生加入後場演出，是臺師大歡慶百年校慶，於師大音樂節所舉辦的系列活動之一，演出地點正是有近百年歷史的古蹟禮堂。

臺師大吳正己校長也表示，臺師大近年來執行不少臺灣文化保存、紀錄、轉化和活用相關計畫，而且也擁有相當多成就，未來會努力為傳統文化傳承盡一份心力，透過本校對於傳統文化的研究與教學，也讓更多的人類無形文化資產能代代傳承下去。