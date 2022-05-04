本土新冠疫情持續攀升，各校因為住宿不足出現層出不窮的亂象，東海大學基於人道關懷的精神，為了不讓染疫學生變成人球，決定讓無法回家的確診生、居隔生可以「以校為家」，由校方對確診和面臨居家隔離的同學提供全面的照顧服務。另外，同步鼓勵健康的住宿同學返家與家人同住，把宿舍的空間留給需要幫助的同學，學校將配合教育部安排階段性的線上教學計畫，讓學習不受疫情風暴影響。

東海大學截至5月3日，累積確診人數已達69人，為了避免疫情持續擴散，校方全面增加疫調工作人力，加強落實人員健康管理，並且依照教育部『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情暫停實體課程實施標準」，將啟動10天的遠距教學課程。

針對確診生，東海目前依教育部防疫相關注意事項，輕症確診及居家隔離者均先以勸導方式，請家人接送或防疫計程車返家隔離。但隨著居家隔離與確診學生人數持續增加，許多學子都因染疫，或與染疫者密切接觸而面臨被迫返家隔離的情況，不僅在移動返家的過程中忐忑不安，還需擔心家裡的居隔條件以及三餐打理的問題，甚至還擔心會不會傳染給家人朋友。

東海大學本著人道關懷精神，以關懷與重視的態度面對每位學生與家長，把確診的住宿生留下來照顧，讓確診同學「以校為家」，協助染疫的同學解決巨大的心理壓力，幫助他們無後顧之憂面對所有的狀況。

校方強調，如此決定，可以避免各大學因為住宿不足而出現光怪陸離的情況，相信幫助無法回家的住宿生留下，鼓勵健康住宿生回家，把需要留給確診的住宿同學，東海的同學們都能相互體諒、互相幫忙，學校也得以爭取更多人力與空間，提供確診生更多的照顧，學校將會妥善安排階段性的線上課程，以幫助學生安心的度過疫情風暴。