為慶祝佛陀誕辰，玄奘大學4日上午於玄奘大學舉行浴佛祈福大典活動。名為《穿越時空感恩月～浴佛祈福大典暨無痕愛心餐會》的浴佛大典，由玄奘大學與新竹市佛教會聯合主辦，玄奘大學宗教與文化學系、清涼禪學社承辦，佛教慈濟慈善事業基金會新竹聯絡處與佛教弘誓學院等各單位大力支持與協助，共同協辦。這也是玄奘大學第九次舉辦浴佛祈福大典，甚受全校教職員生之重視。

新竹市佛教會常務理事真理法師(左1)、新竹市佛教會理事長淨耀法師、玄奘大學董事長性廣法師(右2)、玄奘大學校長簡紹琦(右1)合影。 (照片/玄奘大學提供)

《穿越時空感恩月～浴佛祈福大典暨無痕愛心餐會》開幕儀式(左起新竹市佛教會淨耀法師、玄奘大學簡紹琦校長、新竹市議員陳啟源先生) 。(照片/玄奘大學提供)

全球疫情嚴重，戰亂更是人類浩劫，齊聚浴佛大典的校內外參與人士，在鼓陣、舞獅等表演節目及性廣法師、淨耀法師與簡校長致詞後，同心共願，虔誠祝禱，祈願天下蒼生，災難消弭，六時吉祥，風調雨順，國泰民安。干戈止息，世界和平。此外，慶典邀請來自校內外之團體與個人的藝文節目表演，並舉行浴佛鳴鐘祈福儀式以及在玄奘圖資大樓右側的菩提樹下，設置祈福亭，讓與會來賓祈福許願。

玄奘大學於5月4日舉辦《穿越時空感恩月～浴佛祈福大典暨無痕愛心餐會》。(照片/玄奘大學提供)

浴佛大典採取「半室外」模式，同步在浴佛大典現場舉行的「無痕愛心餐會」，由新竹市佛教會、佛教慈濟基金會新竹聯絡處以及桃園佛教弘誓學院，以歡喜心提供豐富美味的蔬食佳餚與上好茶點來款待與會大眾。為鼓勵大家以實際行動響應減塑愛地球運動（顧名「無痕」)，宣導盡量自備餐具，以為環保盡一份心力，典禮中為避免任何可能之病源感染，與會者保持社交安全距離，全程戴口罩，浴佛前與取餐時，都以酒精消毒雙手。餐點則以便當或餐盒外帶形式發放，憑餐卷領餐。