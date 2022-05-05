國片年度票房冠軍電影《咒》佳評如潮，經典咒語「火佛修一，心薩嘸哞」掀起全臺模仿熱，這些咒語的文字符號設計全部出自華梵大學美術與文創學系學生李俊逸之手！目前正在美國普渡大學西北校區交換學習的他，因業界經歷豐富，還被芝加哥哥倫比亞學院導演系研究生相中，跨校挖角他合作拍片，活出臺灣交換生有光有熱的故事。

李俊逸為電影《咒》中的大黑佛母紅布書寫「死生有名」四字，後來成為海報封面。（圖/李俊逸提供）

從小熱愛美術的李俊逸，進入華梵美術系之後，表現傑出。擅長用影像傳達美感的他，決定朝電影美術設計之路發展，大學期間即在多部MV、廣告、影集、電影等劇組擔任美術工作，累積實務經驗，大四更開始與友人合開影像製作公司，在外接案。

電影《咒》墓穴上的咒語出自華梵學生李俊逸之手。（圖/李俊逸提供）

從小熱愛美術的李俊逸，進入華梵美術系之後，表現傑出。擅長用影像傳達美感的他，決定朝電影美術設計之路發展，大學期間即在多部MV、廣告、影集、電影等劇組擔任美術工作，累積實務經驗，大四更開始與友人合開影像製作公司，在外接案。

李俊逸（後排左三）美術設計功力了得，幾乎成為芝加哥哥倫比亞學院導演系研究生競相網羅的「美術一哥」。（圖/李俊逸提供）

一心只想出國學習的李俊逸，並未被疫情擊倒而放棄希望，反而決定延後畢業以等待機會，終於在苦等一年半之後，盼到普渡大學西北校區重新開放實體上課，李俊逸也如願領到華梵大學提供的36萬元國際交流獎學金，於去年12月踏上美國，一圓交換夢想。

等待出國期間，李俊逸進入業界加入恐怖片《咒》的製作團隊，擔任美術組道具師，片中所有咒語的文字符號設計與氣氛質感全由他負責，在華梵美術系學到的書法創作技巧也全部派上用場。 李俊逸感激的說，華梵的書法創作課帶給他相當大的啟發，讓他學到原來書法不是只會寫傳統的楷書、隸書就好，還要創發各種不同的變化與風格，而「這正是業界最需要的『設計

李俊逸目前是美國普渡大學的交換生。（圖/李俊逸提供）

因此，當《咒》片需要大量的書法字體，就成為李俊逸最好發揮的舞台，包括咒的墓穴與木門上令人戰慄的血紅咒語「火佛修一，心薩嘸哞」，以及大黑佛母紅布上的「死生有名」等文字符號，全由李俊逸書寫與設計，更被選為電影海報的宣傳封面，令他相當有成就感，也深刻感受到電影美術設計對普羅大眾的影響力。

人生際遇就是如此奧妙，目前在普渡大學西北校區交換的李俊逸，今年3月在公園巧遇美國知名電影學院——芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）導演系的研究生，閒聊時分享了自己參與臺灣電影的製作經驗，沒想到對方如獲至寶，當場邀請他加入該組電影製作團隊，擔綱美術指導重任，又意外開啟了異地拍片的新人生。

為了把握免繳百萬學費，就能與哥倫比亞學院研究生一起切磋的難得機會，李俊逸立刻找來兩位鄰居當助手，組成美術團隊，針對演員服裝、造型、梳化、道具製作、場景搭配等各個環節，大膽提出自己的設計構想；導演也相當信任他的專業，放手讓他盡情嘗試。好口碑很快就在校園傳開，導演系其他組的研究生紛紛慕名而來，爭相邀請他在自己劇組的美術設計挑大樑，讓李俊逸幾乎快成為哥院導演系的「美術一哥」了！

李俊逸（左）與芝加哥哥倫比亞學院的研究生一起拍攝影片。（圖/李俊逸提供）

李俊逸開心的說，目前已完成三部哥院學生短片的美術製作，現正拍攝第四部，平常白天在普渡上課，晚上回家研讀劇本、構思美術設計，週末再驅車至芝加哥拍片，交換生活過得既充實又富挑戰性。感謝華梵大學提供豐富的國際交流機會與獎學金，讓他能四度免費出國學習，畢業後將繼續投身臺灣影像製作工作，透過影像藝術的美術設計，對普羅大眾說故事。