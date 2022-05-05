教育部公布111年技專校院高教深耕計畫經費審查核配結果，龍華科技大學五度通過評選，今年榮獲1億3,153萬元，補助金額連續5年成長，累積補助金額逾6億元，是台中以北地區私立科大第一，辦學績效優異！

此外，龍華科大日前也榮獲《Cheers》2022年「企業最愛大學生、大學辦學績效成長雙調查」蟬聯全國私立科大第一榮耀，證明該校堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，建置多元類產業環境、致力提升創新研發能量，以培養學子未來職場競爭力的卓越辦學績效，已備受產官媒各界高度肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來深耕產學合作，讓學子從實作中，培養其專業能力與職場適應的正確態度，希望解決學用落差現況，提高學生職場競爭力。

龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，透過與業界同步產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求。(圖/龍華科技大學提供)

由於龍華科大曾連續6年榮獲教育部典範科技大學計畫，在深耕多項應用技術方面，已奠定厚實基礎。配合政府推動5+2創新產業發展政策，學校獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，透過與業界同步產線實作場域，讓學子對焦5G產業需求，成為培育5+2關鍵產業人才重鎮。

不畏少子女化浪潮，龍華科大近年持續投入資源優化師資設備及校園環境，聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合及人才培育為發展特色，陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興/龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室」；iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等能力認證術科考場；建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。期望透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力，學生畢業後廣受企業歡迎。(圖/龍華科技大學提供)

龍華科大除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近幾年AI智慧及物聯網的蓬勃發展，為讓學生提前掌握產業趨勢，運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，並致力打造智慧校園、無邊界教室，以「創新」的學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」的學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務，讓學生提早體驗AI時代數位科技應用與生活型態，提升其跨領域創新及未來職場所需能力。

葛校長強調，龍華科大創校迄今已逾半世紀，高教深耕計畫連續5年獲得逾億元經費，顯見學校辦學成果再度獲官方保證。未來龍華科大將持續追求卓越，精進教學產研專業，積極與在地產業密切結合，相互提升加值，並營造校園優質學習環境，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。