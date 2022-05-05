「竹竹併」議題的發燒，以「台灣矽谷」聞名世界的新竹縣市，在未來將會繼續朝向「新竹藝居」的文化城市發展，使新竹成為文化科技、生活美學與多元文化產業並存的世界級「宜居城市」。由玄奘、華圓、安捷打造的「藝棧藝居」計畫於本日(5/5)下午於新竹安捷國際酒店進行簽約儀式，期望能落實「今日矽谷、明日藝谷」，使新竹成為一個以文化經濟、文化科技、文化外交為主的「移民城市」，並成為台灣文化城市的新標竿。

簽約儀式合影，左一華圓設計行銷公司董事長張國傑、中間玄奘大學校長簡紹琦、右一新竹安捷國際酒店董事長陳品峰。(圖/玄奘大學提供)

簽約儀式合影，左一華圓設計行銷公司董事長張國傑、中間玄奘大學校長簡紹琦、右一新竹安捷國際酒店董事長陳品峰。(圖/玄奘大學提供)

華圓設計行銷及新竹安捷國際酒店結合玄奘大學藝術與創意設計學系進行産學合作，計畫先於新竹安捷酒店打造「藝棧藝居」創意空間成為新竹全新的藝術與文創新據點，空間中將展售各界藝術大師及新秀們的優秀作品，使藝術更加生活及普及化。後續將更進一步尋找新竹的特色空間加以活化，逐步開展新竹的藝術文創再生計畫。

玄奘大學校長簡紹琦於「藝棧藝居」簽約儀式致詞。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦表示，玄奘大學一向注重課程與實務的結合，近年來也不斷推動創新創業、大學社會責任(USR)等相關計畫，成效頗豐。此次「藝棧藝居」計畫不但是跨域學習的起點，同時也是深耕在地及體驗創業的好機會。有這麼強大的合作伙伴支持，相信玄大師生必能獲益良多，成果值得期待。

打造藝棧藝居的藝術空間。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學藝術與創意設計學系主任翁梁源也提到，大學在培養學生創作技能之外，如何提前帶領學生務實的與產業接軌也是一項重要的任務。很高興這次產學合作的機會能借著「藝棧藝居」此一平台，展售師生的藝術與文創作品，同時透過課程內容的安排，讓學生的產出不只是作業而是能銷售出去的好作品。翁梁源表示，玄大藝創系在過往的畢業展均有不錯的銷售記錄，如去年在松山文創學園祭舉辦的「有影嘸? ū-iánn--bô?」畢業成果展就創下高達80多萬的銷售紀錄，顯示出年輕世代的作品水準與創意受到普遍的青睞。本次產學合作除了將展售平面繪畫藝術及立體文創商品外，同時也計畫融入AR/VR的技術運用，更能體現新竹這個科技重鎮的特色，將文化科技發揮出在地風格。