高苑科技大學於母親節前夕，舉辦「濃情五月天-母親節歌唱大賽」，表演曲目需以「母親」為相關主題，來自不同系所的本籍生及外籍生共計17組隊伍報名參賽。參賽演唱的歌曲有中文、日文、台語、印尼語、越南語、英語、韓語等7種語系，活動競爭相當熱烈！

趙必孝校長於「濃情五月天-母親節歌唱大賽」活動中致詞。(圖/高苑科技大學提供)

校長趙必孝致詞表示：高苑科技大學是科技與人文並重的學校，重視學生人文藝術素養，也重視多元共融！很高興這次母親節歌唱活動，除了本籍學生參賽以外，來自印尼、越南、菲律賓等外籍學生亦爭相報名。希望同學透過此次音樂活動，學習珍惜與擁有，感謝母親的諄諄教導及養育之恩，透過歌聲傳達對母親的愛與感恩，牽起越洋思鄉情懷。

就讀應外系日文組郭芝羽同學挑戰以日語歌曲演繹，參賽同學除歌唱外，亦表達歌曲的意義或對母親說想說的話，幾度讓同學們在演唱時有感而含淚。就讀休運系的本籍生孫國豪說，表演的曲名是「老媽最常說的十句話」，母親的教誨透露深切的盼望，也許目前的自己並非如母親所期待，但他會努力改掉不好的習慣，在未來的道路上勇敢邁進。電機系的越南籍杜氏玉金以越南獨特調性，傳達在異國留學對母親的想念，在場同學紛紛獻花表示支持。

高苑科技大學楊凱琳學務長(中)與學生們合影。(圖/高苑科技大學提供)

競賽結果出爐，電子系的菲律賓生陳柏理、機自系的菲律賓生魏諾森、觀光系印尼生夏安娜分別獲得前三名。獲得冠軍的菲生陳柏理說自己的母親目前在中東從事勞動階級的工作，感謝母親的犧牲奉獻，讓自己有機會來到台灣求學，今天所演唱的歌曲，是為了表達對母親的愛，溫情五月吹起遠方的思念，願在異國的母親喜樂安康!

高苑科大學務長楊凱琳表示：這次母親節的歌唱大賽，學生們以歌聲道出對母親甚至是祖母的感謝、感念之情。參賽即是挑戰自己的第一步，不論獲獎與否都該給自己一個掌聲！