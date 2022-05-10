玄奘大學時尚設計學系第八屆（107級）學生以「引線穿針」為主題之動態時尚秀畢業展，參與全台設計校系年度畢業盛事「2022松山文創學園祭」開幕首場活動「藝術與時尚週」，在疫情嚴峻的時刻克服萬難，以整體造型與服飾，展現各組的創意與設計概念成果，其主題方向與今年文創學園祭主題「MOVE ON/OFF」所表現的代表性階段轉換不謀而合。

玄奘大學時尚設計學系課程多元，因此畢業展中呈現出多樣化的設計元素。(照片/玄奘大學提供)

玄大時尚系107級同學表示，「引線穿針」意味著在四年大學生涯，串起大家一起學習、一同成長的點點滴滴。畢業將屆，即將邁入人生下一段旅程，無論是選擇就業，抑或繼續攻讀學位，都需要繼續往下一個階段邁進。「引線穿針」的意涵，更代表大學生涯同學彼此之間，相互串聯在一起，共創美好回憶的同時也共啟未來精彩的篇章。

「2022松山文創學園祭」開幕「藝術與時尚週」，玄奘大學校長簡紹琦驚喜現身，穿著時尚設計學系107級其中一組同學的作品，帶領同學開場走秀。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學簡紹琦校長以行動支持，給現場的來賓、家長們帶來驚喜的開幕。(照片/玄奘大學提供)

玄大時尚系「引線穿針」除了以靜態展登場，展現畢業生這四年來的成果表現， 7日晚間，玄奘大學校長簡紹琦驚喜現身，穿著其中一組同學的作品，帶領同學開場走秀，獲得滿堂喝采。簡校長以行動支持，鼓勵即將畢業的時尚系107級同學，勇於進軍國際時尚設計領域，不要畏懼環境的考驗，在起承轉合中的人生旅途奮鬥，為自己爭取人生的佳績。

玄奘大學時尚設計學系「引線穿針」首先以靜態展登場，吸引不少民眾參觀，同學們也在現場分享自己的創作想法。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學時尚系課程多元，因此畢業展中呈現出多樣化的設計元素。此外這場時裝秀還能見到許多玄奘畢業的系友學長姐們回來做專業上的協助，例如造型梳化、技術秀導、活動規劃、影像紀錄等，讓整場活動更添溫馨

「引線穿針」的意涵，代表同學共同設計與創作一樣，彼此相互串聯在一起，在這四年的大學生涯共創美好回憶，也共啟未來精彩的篇章。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學畢業生這四年來的成果表現，在疫情延燒的當下，依然吸引不少民眾參觀。(照片/玄奘大學提供)