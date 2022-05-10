111年國中教育會考將於5月21日、22日舉行，包含大陸考場總報名人數計19萬9,318人，其中集體報名19萬8,001人，個別報名1,317人。全國18考區總共設置232個考場，下設6,263個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。。

170位闈場試務人員於5月9日在教育部次長蔡清華、國立臺灣師範大學副校長宋曜廷，及各單位代表共同見證下，逐一唱名進入國家教育研究院臺中院區國中教育會考印卷分卷闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

111年國中教育會考印卷分卷闈場主任職務由全國試務會副主任委員、國立臺灣師範大學心測中心副主任曾芬蘭擔任，在實施各項防疫措施的前提下，國中教育會考英語（聽力）照常施測，考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以十二年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

國中教育會考因應疫情採取各項防疫措施，包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。請考生務必配合各考區試務會及各考場學校相關防疫措施規定，儘早出門抵達考場學校，請考生與家長務必留意遵守。

全國試務會呼籲，進入考場須出示准考證，考生務必全程佩戴口罩及入場量測體溫，如故意不配合者，禁止進入考場。考量部分考生可能因為口罩污損須更換或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。考試正式開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。