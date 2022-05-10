為鼓勵華語教師取得華語教學專業認證，教育部將於111年7月23日、24日辦理「對外華語教學能力認證考試」，考試簡章已公布於本考試報名系統（網址https://gra103.aca.ntu.edu.tw/cpt/apply/）及教育部全球資訊網（http://www.edu.tw/）—「認證檢定及留考」專區，請逕點選「對外華語教學能力認證」頁面下載。

本項考試由國立臺灣大學承辦，報名時間自5月16日上午10時起至5月31日中午12時止。考試報名方式一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須將報名表列印並以掛號郵寄至「國立臺灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

教育部表示，本(111)年考試在外語能力合格認定基準，增列義大利語檢定考試(CELI)語言能力考試選項及標準（簡章附錄10），並於簡章第12點第4款新增外籍人士提供「經外館驗證之原籍國之高中（或大學）以上學校畢業證書」即可作為「外語能力合格認定基準」之證明。

「對外華語教學能力認證考試」已邁入第17屆，考生累計達2萬9,630人，共計有5,300人取得華語教學能力證書。教育部表示，取得本考試證書有助於爭取赴國外任教或實習的機會。經統計，教育部近年每年平均選送約200餘名華語教師及近100名華語教學助理赴美洲、歐洲、東南亞及東北亞等22個國家任教或實習。有志報考者請儘早依照簡章規定備齊報名表件，以免錯過報名時間。