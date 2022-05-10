國立臺南大學於5月10日辦理通識博雅教育線上講座，邀請豪門國際開發股份有限公司董事長簡廷在，以「文創應用的商機與布局」為題，講述5G文化科技的運用與商機。

曾任亞洲台商聯合總會副會長、世界台灣商會聯合總會理事、珠海台商會常務副會長、澳門台商聯誼會會長等職務的簡廷在董事長，其主持的豪門公司亦取得多項國際團體之會員，例如國際玻璃纖維增強混凝土協會（GRCA）之協會會員與合格廠商認證，並曾獲臺灣國家品質保證金像獎、中國裝飾混凝土協會建築類傑出應用獎及最佳創意獎、傑出大陸台商創新經營獎等。

簡董事長以華特迪士尼為例，說明迪士尼本身的文化是藝術產業的創新，以人文為目標，承接現代文化創新的責任與使命。由迪士尼的例子可以發現知識財產權（IP）在創新文化的重要性，也可以看出文化藝術產業資源價值鏈是智慧結晶的共享事業。此外，再以臺南奇美博物館為例，說明文化藝術創造的是永續、無限的價值，若這樣的文化藝術產業愈來愈多，未來臺灣將慢慢形成自己特色的文化，外國觀光客就會更喜歡臺灣。

關於現今文創應用的商機與布局及當代知識財產權與創新文化的重要性，其以米老鼠、西遊記、阿凡達等中西方作品為與幾個現代文創設計案例，如山海晶（經），藉由科技發展，讓遊客能夠在進入園區後身心靈都能沉浸其中，而藉由主題公園的開發，周邊的經濟也一同提升，使區域能夠共榮，前景更加美好。

疫情讓簡廷在長年忙碌的生活步調慢了下來，讓他有機會靜下心匯集過去40年經驗寫成自傳《與迪士尼同行：簡廷在的三意與十力》，分享一路走來所見所想以及心中的理念。他勉勵南大同學，培養「格局力」，不應該只是看眼前，而是要看未來，希望同學們能為福爾摩沙的未來，創造出一片五彩繽紛又快樂的生活天地。