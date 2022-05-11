什麼樣的展覽可以既復古又現代？義守大學「傳播與設計學院」數位多媒體設計學系的「Dummytainment畢業展」，在學生的創意與巧思下，結合科技元素，讓整個畢業展變身為樂園。畢業生嘔心瀝血的分別以動畫、互動式遊戲、數位影音、平面設計等方式完成創作，總共有16件作品登場，繽紛的視覺呈現，都讓校園裡的展場彷彿化身為一座復古樂園，別出心裁的設計讓觀眾驚豔。

在動畫組的作品中，名為「泡泡Bubble」的2D音樂動畫，學生以探討青少年心理的煩惱為概念，藉由動畫製作、自創歌詞及編曲，配合故事中不同的劇情與分鏡，加入特殊音效，讓視覺與聽覺呈現出豐富且具有深度的層次表現。擔任組長的黃圓慈說，以分鏡作編曲非常困難，不但要與編曲師密切溝通，音樂也要與畫面銜接，大家克服萬難將大學四年所學的功夫全都派上用場，作品也獲得老師高度肯定，相當開心。

「厄夜山莊cursed heights」3D鬼抓人遊戲，以六、七年級生熟悉的臺灣民間故事為創作題材，年輕世代用科技將復古與創意結合。(圖/義守大學提供)

遊戲組的團隊則以許多六、七年級生熟悉的臺灣民間故事為題材，製作的「厄夜山莊cursed heights」3D鬼抓人遊戲，採用第一人稱視角的方式進行遊戲，讓玩家能夠身臨其境，並將遊戲場景設定在荒廢山莊中，搭配陰森的音樂、昏暗的空間，緊張和詭譎的氣氛營造，讓人直呼太刺激。畢籌會總召何意君表示，很感謝在籌備期間學校與老師還有同學們一路上的支持與協助，在大家齊心協力的努力下，完成作品舉辦畢業展，讓更多人可以看見義大數媒系的學生，如同魔術師將科技、藝術和傳播結合，帶來一場精彩的饗宴。

義守大學數媒系畢業展，將校園中的展場打造為復古樂園。(圖/義守大學提供)

義守大學副校長李樑堅表示，學校提供專業設備與教研養分，讓學生在大學四年吸收精華，最終在畢業展中大放異彩，畢業作品的創作過程，更是進入職場前的暖身預備。傳設學院院長周志榮指出，元宇宙已是未來潮流，數媒系不但全國首創元宇宙創新教學，獲教育部肯定，學校還建置元宇宙科技藝術設計中心，學生現在學的專業都是將來的就業保證與優勢。數媒系主任孫志彬補充說明，學校整合虛擬與實境，產學合作鏈結產業界，將上古神話「山海經」注入科技，為經典創造新典範，這就是義守大學從教育著手，讓年輕世代從學習中綻放光芒。