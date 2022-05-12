111年「第四屆學校環境教育實作競賽」，新北市共有5校獲獎包含八里國中與鷺江國中勇奪競賽第二名，竹圍國小獲優選，平溪與三多國中則為佳作。其中八里國中更以「鳥類友善校園」為題，勇奪年度影響力獎的殊榮。

教育局長張明文表示，自國家「環境教育法」政策實施後，新北市便以12年國民教育課綱中的環境教育學習五大主題為核心，提升師生有關永續發展的教育知能，將環境行動力落實於日常生活中，擴大學生對於環境教育的視野。而此次的競賽結果即是肯定新北各校長期耕耘環境教育的成果與努力。

八里國中師生到社區附近國小進行鳥類友善窗戶材料包的推廣宣導。(圖/新北市教育局提供)

此次競賽中八里國中運用得天獨厚校地生態資源，以鳥類友善校園為題，榮獲第二名及年度影響力獎。指導老師王俊凱老師帶領學生共同研發出對於鳥類友善的窗戶材料包，以保護珍貴的保育鳥類，防止鳥類誤撞透明玻璃的事件再次發生。此外學校更將此做法推廣到其它學校與社區，至今已發送全台216份材料包，持續帶領全校師生打造鳥類友善校園。

八里國中進行全校鳥類友善窗戶改善。(圖/新北市教育局提供)

王老師表示現今新世代環境教育希望跳脫舊式環境教育框架，走入真實生活，關注周遭環境問題。於是，自己便與學生共同以校地特色為研究方向，一起開發了鳥類友善窗戶材料包，希望藉由此次經驗，讓環境議題走出校園，促使大家關心周遭環境，創造友善的動物共存空間。

一同參與鳥類友善窗戶材料包研發計畫的包含8年級張語喧、李佳蓁以及游翔富與陳雲玲等四位同學。孩子們表示，參賽經驗對於自己而言非常有意義，因為能與熱愛生態的人一起為鳥類盡一份心力，拯救更多鳥類的性命，更能和社區、全台學校做朋友。

鷺江國中ihouse環保智慧屋獲頒第四屆學校環境教育實作競賽國中組第二名。(圖/新北市教育局提供)

此外，此次同樣獲得第二名的鷺江國中以屋頂能源開發、智慧控制家電、水資源和生態為研究主題，設計「ihouse環保智慧屋」。由黄瑞華老師帶領學生共同研發「智慧太陽能悶燒鍋」，運用太陽能烹煮食物。此外，更以屋頂悶烤鍋、追日發電、雨水回收與自動灌溉半水耕農園等事物為未來的開發目標，期待未來能以低價零件開發方便DIY模組，架設共創平台網站，供應有需求的人自由選購需要模組，完成獨一無二的智慧設計環保屋創意平台。