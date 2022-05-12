東吳大學與海量數位工程股份有限公司於11日假東吳大學城中校區舉行「產學合作暨雲端ERP系統捐贈簽約儀式」，由東吳大學潘維大校長及海量數位工程洪弘毅執行長代表簽約。

海量數位工程公司捐贈價值新台幣3,600萬元的雲端ERP軟體給東吳大學，由海量數位工程洪弘毅執行長(右)代表捐贈；東吳大學校長潘維大(左)代表受贈。(圖/東吳大學提供)

海量數位工程秉持著支持教育之心，無償捐贈自行研發之雲端ERP軟體400人版帳號供東吳大學師生教學及研究使用，授權3年，市值約3,600萬！此外並提供種子師資教學，共同輔導同學考取雲端ERP應用師證照，以訓練更多優秀雲端軟體人才投入相關產業，期望藉此強化產學合作並提升在校同學步入職場之競爭力。

東吳大學潘維大校長(左)及海量數位工程洪弘毅執行長(右)進行雲端ERP軟體捐贈簽約儀式。(圖/東吳大學提供)

東吳大學校長潘維大指出，目前國內大學間的競爭非常激烈，每一個學校都在有限的資源下，努力的想要建立學校特色，提升教學品質。而東吳企管的課程一向著重與實務接軌，並積極培育企業所需之人才，近年多門課程亦引用ERP系統，相信在海量數位工程提供的專業服務下，將ERP系統結合於課程中應用，必定能成為本校企管系領先他校的一項重要特色，並開創企管教育發展的重要方向。

由東吳大學企管系王昱凱主任(左)代表致贈感謝獎牌，由海量數位工程洪弘毅執行長代表受贈(右)。(圖/東吳大學提供)

海量數位工程洪弘毅執行長則表示，海量數位工程多年來自行研發包括：ERP系統、無人搬運車、自動光學檢測等系統，協助企業數位轉型之服務。其中ERP系統因應現在國際環境的變化，需要更開放的供應鏈及客服架構，企業轉型需要大量人才投入，期望藉由本次的產學合作做為開端，除了導入ERP系統之外，希望未來在工業物聯網、二代轉型、數位轉型、機器人、AI等領域，皆能擴大與東吳大學的緊密合作。