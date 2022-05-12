「奉茶」是一種文化，也是一種精神，代表尊重與感恩。在5月這個充滿著感謝與祝福的季節，嘉南藥理大學安排同學們向師長們奉茶，喝的不只是茶水，更是滿滿的感激與無限的祝福，藉由奉茶的儀式，表達感恩師長們無私的付出，時時的言行身教，培養學生的良好品德。

嘉藥舉辦「感恩奉茶、獻禮暖心」活動，拉近師生彼此間的感情。(圖/嘉南藥理大學提供)

「感恩奉茶、獻禮暖心」活動共有70位師生參與，其中，運管四乙陳依蓵同學更邀請了父母一同參加，藉此活動感謝父母於成長過程中一路的陪伴，顯得特別有意義。雖然為了嚴守疫情，師長們無法喝上一口學生奉上的感謝之茶，但接過茶杯的當下，從師長泛紅的眼眶中隱隱透露出內心的激動。一個小小的舉動，傳遞了師生間大大的感動與祝福，為這即將到來的畢業季離別，提早掛上美好的回憶。

嘉藥運管系陳依蓵同學特別邀請了父母參加，藉由活動對父母親表達養育恩情。(圖/嘉南藥理大學提供)

副校長余光昌表示，嘉藥非常重視學生的品德教育，並遵循著「真實」校訓，不誇飾，不美化，展現最真的一面，「真」－實現真善美人生，「實」－腳踏實地做學問、學做人，期許學生保有真誠的自我，常懷感恩的心，感謝父母及師長照顧與提攜，進入社會踏入職場後，也應如此。