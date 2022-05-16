教育部青年發展署為鼓勵大專校院學生關注自我職涯發展，及早規劃畢業後職涯，辦理「111年大專校院職涯輔導學生心得競賽」，競賽最高獎金新臺幣五萬元，舉凡參與校內或跨校的職涯輔導課程或活動之記錄，藉由圖文及影音創意，分享自我職涯發展的歷程。競賽報名即日起至111年7月15日下午5點截止，歡迎大專校院（含五年制專科學校四年級以上）在學生踴躍報名。

劉芮彤同學在110年職涯輔導補助計畫成果分享會分享圖文創作紀錄參與職涯活動的歷程。(照片/教育部青年發展署提供)

本次競賽徵選「圖文類」和「影音類」兩類作品，徵件作品主題與內容為在學期間參與大專校院所主辦的各類職涯輔導課程或活動後，透過創作傳達參與職涯輔導課程或活動體驗，對於自我的職涯探索、職涯規劃及職涯發展上的心得反思回饋。

「我無法確定未來是什麼樣子，但我知道，我可以從現在開始把握時間學習、嘗試，成為更好的自己！」這是亞洲大學幼兒教育學系二年級劉芮彤同學，獲得110年「大專校院職涯輔導學生心得競賽」圖文類第一名的作品中，對於參與系上主辦的職涯講座活動後深刻的啟示。她也在參與競賽過程中，透過「記錄」展開自我對話，從參與過的各場職涯講座中省思、盤點自己尚待提升的職能，並將反思化為具體行動，從改變與家人相處的方式開始做起，學習理解自己的情緒及同理他人，她認為：「帶給孩子情緒教育之前，我想先從自己做起，將心態內化後，進而去給予孩子正面的影響。」

如同她在得獎作品中強調「自主學習」的重要，而「行動力」是她在參與競賽後續最重要的影響，劉同學發現她有更明確的學習動機，並且持續關注幼教相關議題，除了參與USRxSDGs全校競賽獲得第一名，也透過規劃參與史懷哲計畫、暑期實習等幾項活動，設定今年職涯發展的目標，在職涯發展歷程中逐步實踐自我夢想。

111年「大專校院職涯輔導學生心得競賽」活動海報。(照片/教育部青年發展署提供)

「大專校院職涯輔導學生心得競賽」，詳情請至教育部青年發展署「青年職涯輔導資訊平臺」（https://mycareer.yda.gov.tw/）查詢，網站包含競賽簡章、競賽內容、作品格式等詳細資訊。