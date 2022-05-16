義守大學「觀光餐旅學院」的「校內實習」課程，一直深受全校師生喜愛，因為院內的學生自製的美味餐點，透過經營實習餐廳讓校內師生可以購買享用，因此每回實習課程一開課，就吸引許多老師與學生前來用餐。餐旅系的學生從大二開始，就可以從經營者的角度“試水溫”體驗餐飲業營運的甘苦，此次推出四大主題的限時限量異國料理，以精緻與美感兼具的創意手法展現和以往不同的美食佳餚。

義大餐旅系從大一開始培育學子基本功，大二銜接實務課程，鼓勵學子發揮課堂所學展現真功夫（照片：義守大學提供）。

雖是實習但對外販售的四個場次異國餐點，有代表義式的「墓園」、歐式的「小王子」、泰式的「校園驚悚」，以及印尼的「kampungku sayang」四種主題。其中以吸血鬼為創意來源的「墓園」，將大家熟悉的千層麵取名為「血肉模糊」，以麵皮多層堆疊，再搭配自製手工番茄肉醬和起司，濃郁的香氣與紮實的口感相互交錯下，每一口都讓人吃的好滿足。另一道「南瓜腦」，則是將栗子南瓜挖空後放入番茄燉飯，精心設計的擺盤美學，成為一道賞心悅目的美食。

義守大學「觀光餐旅學院」校內實習FUN很大，學子從課程中做中學，實際體驗開店當老闆的甘與苦（照片：義守大學提供）。

擔任行政主廚的曾彭佑表示，大二時就可以體驗經營餐廳的過程，讓學生自主發揮創作餐點，並瞭解餐廳內部營運狀況以及熟悉廚房的工作，對於將來在業界實習有很大的幫助。王敬梃經理則認為透過課程可學到溝通與場控，尤其學校給予學生很大的空間發揮，盡情將想法逐一實現。他進一步表示，自己在臺灣出生，2歲跟家人前往大陸定居，高中時對餐飲很有興趣，大陸的老師強力推薦義守大學的師資與教學資源，所以來到義守大學後，藉由多元課程學到餐飲業內外場的專業，累積相當多的實務經驗。

餐旅系學生以義式料理主題，將大家熟悉的千層麵與燉飯加入創意巧思，以精緻與美感兼具的創意手法展現，深受學校師生歡迎（照片：義守大學提供）。

擔任外場領班的冼嘉榆表示，在香港時看到義大的文宣，被校園的環境與豐富的實務課程吸引，所以飄洋過海來到義守大學就讀，實習課程可直接演練現場各種實務，並從中發現自己的不足，進而學習細節的處理，收穫非常多。餐旅系主任劉姚伶表示，學校從大一開始培育學生的基本功，並循序漸進從大二開始銜接實務課程，讓課堂所學可以有所發揮；尤其對年輕世代來說，多元又沒有框架的學習內容，引發每位學生高度興趣與學習力，這就是教育最重要的目的。