111年度第5屆技職盃「黑客松」全國大賽，5月14日至15日於國立高雄科技大學進行總決賽，賽事由北、中、南分區賽選拔入圍計72隊團隊共204人進入總決賽，角逐評審團大獎等12個獎項。今年「評審團大獎」由國立臺北科技大學互動客團隊劉芝良、張永義、王品勻同學獲得，參賽作品為「綠窗花 清淨空氣的社區植栽運動」，參賽者在競賽過程中都充分展現其創意技術與設計能力。

國立臺北科技大學互動客團隊作品「綠窗花_清淨空氣的社區植栽運動」，榮獲評審團大獎。(照片/教育部技職司提供)

本屆競賽主題係引用聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的第3項「良好健康與福祉」（Good health and well-being）作為本屆競賽主題，引導學生針對「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」議題進行創意發想、社會設計與原型創作，希望藉由此活動辦理協助學生思考個人在世界的角色與責任，成為負責任的世界公民，使全國技專校院學生與國際社會議題接軌，並在解決實際生活問題。

學生於競賽期間進行創意實作(照片/教育部技職司提供)

歷屆辦理均獲得技專校院學生極大的迴響，109、110年因應嚴重特殊性肺炎(COVID-19)取消辦理。本年度包括賽前破冰組隊與訓練課程、分區競賽、進階訓練、全國總決賽等系列活動，參賽者以跨校及跨系科領域方式進行創意分享及實作交流。競賽共為兩天，參賽者經由密集思考及團隊合作，使用主辦單位提供材料及機具，實作出具創新技術與實用效果的成品。

教育部表示，技職盃「黑客松」全國大賽主要展現學生利用課堂所學知識進行創意實作，期盼藉此活動強化技專校院學生創意思考及動手解決問題能力，並連結技專校院高教深耕計畫中帶動各校培養學生創新創業能力，有助各校落實教學創新教學模式，激勵學生跨領域創新思維，並以團隊合作進行實作技術應用，進而能建構良好的校園創新創業生態環境，共同促進校園創意精神。

總決賽活動相關事項(含得獎名單)可洽執行單位國立高雄科技大學創新自造教育基地(聯絡電話: 07-6011000分機38202)或至本活動官網查詢 (http://www.makerthon.nkust.edu.tw/bin/home.php)。