蔡英文總統16上午接見「亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團」，她表示，政府將持續結合產官學研的能量，協助台商產業升級並開拓國際市場，做台商朋友的後盾；「投資台灣三大方案」將延長到2024年，預計將帶動9000億元的投資，歡迎台商朋友返台投資，一起壯大台灣的經濟發展。

蔡英文總統接見「亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團」進行交流座談。(照片/簡廷在提供)

訪問團成員包括亞洲台灣商會聯合總會監事長洪勝統及亞洲台灣商會聯合總會總會長江福龍、僑務委員會委員長童振源、青商會會長江佩珊、總統府國策顧問林見松及立法委員邱臣遠、副總會長簡廷在、陳五福及亞洲各地代表等人。總統感謝大家平時在海外打拚事業，也心繫著臺灣、關心國內的發展，尤其在投資台灣三大方案政策台商返台投資取得很好的成果。

蔡英文總統與亞洲台灣商會聯合總會第29屆回國訪問團合影。(照片/簡廷在提供)

日本陳五福總會長台商返台投資，面對缺水、缺電、缺工、缺料、及未來2050淨零碳排等面向，希望政府能恊助幫忙塑造台商返台投資設廠優質環境。澳門台商聯誼會會長簡廷在表示台灣過去以生產製造業創造亞洲四小龍之首成果，長期以來以工廠製造及科技產業發展，但在2050淨零碳排將是全球化的限時賽，台灣企業將需面臨碳盤查，碳費、碳稅等等成本競爭力。

澳門台商聯誼會會長簡廷在參加接見並發言。(照片/簡廷在提供)

簡廷在說，淨零碳排無煙囪產業是全球趨勢。因此他率先響應政府投資台灣三大方案，積極推動召集11位台商加入成立環球國際文創產業股份有限公司，以跨產業資源整合返台投資創新台灣ESG「未來城」的E化創新生活園區。「未來城」將導入全新設計綠電自給自足與供生，污水處理零排循環系統，雨水淨化綠能儲存，空氣流通淨零標準的綠循環系統的E化生活園區，以智慧智能文化科技產業園區創新「未來城」。他希望政府能夠協助推動，作為台灣創新經濟發展主要開發項目，共同努力實現夢想經濟E化生活園區，達成建設2050淨零碳排為主要目標。