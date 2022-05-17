因應COVID-19本土疫情升溫防治需要，教育部委請輔仁大學進行大專校院公費快篩試劑配發作業，今(17)日約8萬劑快篩試劑運抵輔大。在江漢聲校長的指示下， 使命副校長林瑞德神父、防疫長謝邦昌副校長、學務長陳若琳教授及軍訓室主任林自强上校及學務處、軍訓室、校安中心同仁等，親至配送現場指導及關心教官們協助相關發放作業事宜，展現與政府齊心抗疫，如期完成任務的決心。

5/17日約8萬劑快篩試劑運抵輔仁大學。(照片/輔仁大學提供)

教育部自5月16日起再度配發50萬劑公費快篩試劑至各地方政府和大專校院、中心學校運用，輔仁大學繼第一波受託協助發放3萬多劑後，17日再度協助發放近8萬劑至各地區10所中心學校。江漢聲校長及防疫長謝邦昌副校長表示，在國家防疫物資整體規劃原則下，教育部考量教育現場防疫需求向指揮中心爭取公費試劑，而輔仁大學責無旁貸配合政府防疫目標，協助完成各項防疫作業，除對政府防疫工作的支持外，同時也展現輔仁大學真善美聖服務社會的精神與熱忱。