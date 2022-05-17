2022新北創客季不畏疫情永續開跑，首度結合「聯合國永續發展指標SDGs」概念，與青年局攜手於5至7月辦理系列創客活動。本次特色為永續、多元、數位的新北SDGs創客展5/17至6/2日於新北市府一樓實體展出，並以虛實整合方式同步呈現在新北創客漾官網(https://maker.ntpc.edu.tw/)。後續實體展將轉化成360度虛擬實境，在6月1日於線上展出，同步提供線上學習單，讓民眾隨時隨地欣賞作品並動手體驗。

新北高中學生擔任小主播邀侯市長體驗介紹創客季活動。(照片/新北市教育局提供)

今(5/17)日舉行2022新北創客季虛實整合開幕儀式並於新北學Bar臉書粉絲專頁直播，由新北高中二年級周昱丞及俞東美擔任小主播揭幕介紹創客季活動，並邀請市長體驗中和國中文青環保袋與學生參觀主題展特色作品。

市長侯友宜表示，新北市透過創客教育挖掘孩子對創客興趣，更支持青年團隊創業，從103年率全國之先推動創客教育，並成立11所自造教育及科技中心，累計超過50所創客社群及82所創客社團學校，辦理師生營隊達8,000場次，而青年局自造者空間暨工具圖書館開放進駐團隊使用約達6,000人次。

5/17日至6/2日於新北市府一樓實體展出，同步呈現在新北創客漾官網。(照片/新北市教育局提供)

今年創客季在永續特色上，秉持SDG11永續城鄉、SDG14保育海洋及SDG15保育陸域生態三大理念規劃打造展場，使用校園在地特色廢棄物以減碳設計具創客特色作品，例如瑞芳國小使用鄰近海邊的塑膠廢棄物做出代表在地文化特色的塑食大餐作品。在多元特色上，作品也符應SDG17多元夥伴關係，首邀國際ASF藝術平臺發起人瑞士藝術家Roy Hofer、及日本藝術家坂下彰與學校進行跨國連線創作。例如武林國小結合回收寶特瓶做成的「水循環裝置」、使用回收餐盒製作的「種樹」及鶯歌國中應用回收媒材工具製作的陶藝作品「桌遊」。此外，自造者空間暨工具圖書館團隊郭良旗先生也結合逐漸失傳的榫接木藝與籐編技術展出特色傢俱作品。

中和國中學生將企業捐贈寢飾餘布與歷年主題展掛旗，製成文青環保袋。(照片/新北市教育局提供)

後續創客季5至7月有「小漾Maker號偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學推廣到15所偏鄉學校，讓孩子在線上體驗動手做創客。6月還有46梯次的「家庭創客日」，共550組親子名額，7月則辦理暑期9梯次的「SDGs科技教育永續經營培育營」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐。期盼創客季活動讓新北市民及孩子一起體驗「想得出來，就做得出來」的創客精神。