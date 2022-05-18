南華大學舉辦「百工樣態-鄭瓊芬台灣人文紀實攝影展」，林聰明校長、楊思偉副校長、李坤崇副校長、校外藝文界的藝術家以及師生出席參與開幕式，展覽將展出至6月2日。

南華大學舉辦「百工樣態-鄭瓊芬台灣人文紀實攝影展」，林聰明校長致贈感謝狀予鄭瓊芬老師。(圖/南華大學提供)

南華大學校長林聰明校長表示，鄭瓊芬老師是一位多才多藝、樂觀陽光的學者兼創作者，專精廣告、影像處理、多媒體，同時也是攝影學會碩學會士及教學委員，對事物觀察入微、作品相當多元化，不論是人文紀實或自然生態都能補捉到感動的瞬間。此外，林校長也提到，學校相當重視藝術教育，多年來也投入相當多的心力，在106年及110年榮獲教育部「藝術教育貢獻獎」，是全國唯一第二度獲獎之大專校院。

任教於僑光科技大學多媒體與遊戲設計系助理教授的鄭瓊芬老師表示，現今是人手一機的數位科技時代，現代人平均注意力持續時間只有短短八秒鐘，對數十年如一日的百工來說，他們沒有光鮮亮麗的頭銜，沒有日進斗金的財富，但始終默默守護代代相傳的傳統技藝，永保初心 。因此，熱愛攝影的她便藉由相機透過鏡頭捕捉百工職人他們一輩子只做一件事的專注與堅持，同時也紀錄現今已經日漸式微的傳統行業，呈現臺灣各種行業的真實樣態 ，更捕捉在傳統或當代的技藝裡，熊熊燃燒的職人魂。

鄭瓊芬老師為嘉賓導覽介紹每幅作品，包含有「火光四射的打鐵師傅」、「暗無天日的礦工」、「手工精良的製麵師傅」、「哇!ㄟ痛的掏耳朵師」、「海牛採蚵工」、「廟會迎神官將首」、「精雕細琢國寶級木雕大師」、「撼動人心的優人神鼓」、「險象環生的家將坐炮」、「古老美肌魔法挽面婦」、「牛車稻穀農」…等，每件作品都展現出百工職人在各自領域的努力與艱辛，述說他們的工作與生命故事。

南華大學舉辦「百工樣態-鄭瓊芬台灣人文紀實攝影展」，鄭瓊芬老師(右2)導覽介紹每幅作品。(圖/南華大學提供)

南華大學圖書館館長賴淑玲指出，鄭瓊芬老師的作品令人驚豔，每幅作品都看得出她精心的構圖、細膩的情感及善用光影的技巧。一個日常的畫面總是能展現出生命的韌性與光輝，表現出旺盛的生命力。百工職人畢生專注做好一件事，他們經歷過的故事，也是台灣人的故事，有調皮幽默、有驚險萬分、有不可說的神祕、有血淚辛酸，見證台灣職工在傳統技藝的堅持與樣態。

展覽至6月2日，歡迎社會各界人士蒞臨觀賞。因應防疫期間，除了舉辦實體展之外，亦同步舉辦線上展，更透過電子書，讓大家可以方便觀賞精彩的作品，線上展網址：https://hotorange.com.tw/CASE/photoshow/ 。