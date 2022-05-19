東海大學工業設計系111級畢業展「P A - D A L u t i o n」5月18日至5月22日於東海大學工業設計系館展出。本次23件作品其形式、主題皆由學生自由發想，並發掘使用者需求、探索社會議題、嘗試各類材質與工藝，改善提升生活便利性，另結合世界趨勢進行循環設計、環保永續、人文關懷等目標。多項作品並入圍德國紅點、金點設計獎、韓國斧山設計、美國Young Ones等設計大獎。

東海大學工業設計系111級畢業展「P A - D A L u t i o n」5月18日至5月22日於東海大學工業設計系館展出。(圖/東海大學提供)

畢業展總召王映方同學表示，畢業展的主題命名為「P A - D A L u t i o n」，以「演化 E v o l u t i o n」的概念作為主軸，象徵每次做設時，從探尋靈感、意義與方向，經過無數次精煉、整合後，到最終產出成品不斷演變、進化的過程，並將「P r o d u c t 」的諧音「P A D A 」作為展覽的聲響元素，象徵著做設計時從概念到產出的足跡與餘音，以期望在未來寫下屬於自己的演化論。

東海大學校長張國恩(左3)，18日出席111級工業設計系畢業展開幕式，勉勵學子。(圖/東海大學提供)

18日開幕式中東海大學校長張國恩表示，東海工業設計系有很多的創意、發想，以及良好的聲譽，此次透過畢業展會有很多的創意思考，很多作品可以產品化，甚至是代表東海的象徵，期待透過展覽，可以將四年來的訓練完美的呈現。年輕人想法並可以和時代的創意思考充分結合，未來也因為此展覽有新的收穫。

畢業專題設計製作是東海工業設計大學四年來最重要的課程，旨在訓練學生將大一至大三年的所學付諸實現，並綜合應用於設計實務中。同時，通過產品企劃、設計展開、模型製作及最終的展場設計，將設計由單純的創意，轉化為商品，讓學生實際演練真實的工業設計師在企業中工作的狀態。同時，通過最終的發表、展示，也可以鍛煉學生介紹自身設計成果的能力，學會以設計師的角色與人群互動。透過設計，我們學著如何闡述物件與人之間的關係，並在完成畢業作品後，繼續思考著迎面而來的下一個人生規劃與挑戰。

展品中包含了多項入圍紅點概念設計獎及金點設計獎的作品。(圖/東海大學提供)

值得一提的是展品中包含了多項入圍紅點概念設計獎及金點設計獎的作品，其中張家蓉和蔡舒姍的「台灣氣味旅行」顛覆了現有市面上伴手禮大多為味、視覺做呈現，將台灣自然人文、歷史建築等特色，轉化成氣味，藉由嗅覺打造身歷其境、喚起情感回憶，重溫旅遊感動的國際觀光氣味伴手禮。張家蓉介紹研發的八種氣味，其中「草」就是以東海下過雨的草，蒸餾取出純度，再結合東海構樹、香精等結合，並和化學系教師合作研發而成。

林映宇、張智瑋、劉承璟、吳浚翔的「ULTUS」是在深入研究未來生活的大趨勢後，發現過去公車只提供了運輸的服務，在搭乘上的互動距離也十分的緊密。且疫情卻徹底的改變了人們的生活模式，因此提出了一台結合時代趨勢科技應用的2030年公車，優化未來生活體驗、針對隱密和舒適性得以在疫情下安全搭乘的公車設計。

陳威、李淇墉的「tentagon」則是一款採用充氣式骨架的雙人輕量化帳篷，簡化傳統帳篷使用流程出發，讓使用者有更好的使用體驗。透過作品的三軸結構，造型更穩固、重新定義戶外露營風格，讓外型更流行符合潮流，展現東海工業設計系學生四年所學的成果與設計活力，並讓觀賞者透過作品思考體會與互動交流。

「tentagon」是一款採用充氣式骨架的雙人輕量化帳篷，透過作品的三軸結構，造型更穩固、重新定義戶外露營風格。(圖/東海大學提供)

東海大學工業設計系36位畢業生，透過設計作品相互串連與對話，表達出各自對四年來在設計烈焰中被淬鍊出來的成果，觀賞者不僅是靜態地閱覽，也能帶著各自的思考與體會參與其中。