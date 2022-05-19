111學年度二技申請入學招生，111年5月19日10:00起開放網路報名作業，考生可透過「111學年度科技校院二年制申請入學招生網路平台」，查詢招生資訊及受理網路報名。

各校開放報名日期不同，考生可依據各校規定期限上網報名。考生可透過網路平台獲取各校招生訊息，並可於網路平台報名、取得繳費帳號後，繳交報名費，免去考生須分別查詢各校招生資訊及個別繳費的繁瑣程序。

使用招生網路平台之二技日間部及進修部計27校、92個校系，提供招生名額一般生3,876名、特種生402名，共計4,278名。考生須完成註冊帳號、上網登錄基本資料、選報校系、繳交報名費及列印並繳寄報名資料等步驟，方完成報名程序。各招生校系是否採計二技統一入學測驗成績作為成績採計項目或訂為招生門檻條件，是否辦理筆試、面試、術科測驗或書面資料審查等其他考試項目，以及考生總成績之計分方式等招生規定皆由各校自訂於招生簡章中，考生可至網路平台查詢。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任提醒考生，本年度本招生計有國立臺灣科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄科技大學、國立虎尾科技大學、國立臺中科技大學、國立臺北商業大學、中臺科技大學、宏國德霖科技大學等8校，報名及書審資料採至該校指定系統上傳方式繳交，其餘招生學校援例採郵寄繳交，請考生特別留意。

欲參加本招生之考生務必上網查閱招生訊息與規定，並隨時注意各招生學校及聯合會網站公布之最新消息，網路平台網址為：https://ent20.jctv.ntut.edu.tw/tapply/。