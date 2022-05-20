(綜合報導)總統教育奬2022年獲獎學生名單今（20）日由教育部公布，全國共推薦352人，經審慎初選，167人進入複選，再由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士擔任複審委員，赴各校實地訪視並推薦各組獲獎名單，最後提至總統教育獎委員會審議通過，共計大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，合計56名學生獲得殊榮。
教育部指出，2022總統教育獎推薦條件以在逆境中仍能奮發向上、樂觀進取，且能發揮服務奉獻、孝行表現等情懷，對社會風氣有良善影響，或在各項領域具特殊才能而出類拔萃者為遴選標準，其中獲獎年齡最小的是11歲國小組就讀於澎湖縣中興國小黃宜萱同學，年齡最大則是53歲大專組就讀於中臺科技大學的李鳳珠。
2022年總統教育獎預定8月5日於臺北圓山大飯店舉行頒獎典禮，蔡英文總統將蒞臨會場，為每位獲獎學生頒發獎狀、獎座及獎助學金：大專組每名25萬元、高中組每名20萬元、國中組及國小組每名15萬元。此外，受推薦參加總統教育獎複審而未獲獎者，也會由教育部擇優頒發奮發向上獎獎狀一紙，以及每名學生新臺幣2萬元，以資鼓勵。
獲獎名單將同步公布於教育部國教署網站「最新消息」(https://www.k12ea.gov.tw/）、總統教育獎專屬網站 (https://pea.ncyu.edu.tw/President/)。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。