(綜合報導)總統教育奬2022年獲獎學生名單今（20）日由教育部公布，全國共推薦352人，經審慎初選，167人進入複選，再由學校教師與行政主管代表、學者專家、社會公正人士擔任複審委員，赴各校實地訪視並推薦各組獲獎名單，最後提至總統教育獎委員會審議通過，共計大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，合計56名學生獲得殊榮。

教育部指出，2022總統教育獎推薦條件以在逆境中仍能奮發向上、樂觀進取，且能發揮服務奉獻、孝行表現等情懷，對社會風氣有良善影響，或在各項領域具特殊才能而出類拔萃者為遴選標準，其中獲獎年齡最小的是11歲國小組就讀於澎湖縣中興國小黃宜萱同學，年齡最大則是53歲大專組就讀於中臺科技大學的李鳳珠。

2022年總統教育獎預定8月5日於臺北圓山大飯店舉行頒獎典禮，蔡英文總統將蒞臨會場，為每位獲獎學生頒發獎狀、獎座及獎助學金：大專組每名25萬元、高中組每名20萬元、國中組及國小組每名15萬元。此外，受推薦參加總統教育獎複審而未獲獎者，也會由教育部擇優頒發奮發向上獎獎狀一紙，以及每名學生新臺幣2萬元，以資鼓勵。

獲獎名單將同步公布於教育部國教署網站「最新消息」(https://www.k12ea.gov.tw/）、總統教育獎專屬網站 (https://pea.ncyu.edu.tw/President/)。

因車禍造成頸椎損傷、四肢癱瘓，胸部以下失去知覺與功能，的許豈逢，逆風飛翔翻轉人生，獲選總統教育獎。(照片/教育部提供)

來自低收入戶單親家庭的程耀寬選擇就讀體育班，在110年臺北市秋季盃全國田徑公開賽一「擲」驚人，以47.15公尺擲破鐵餅項目的大會紀錄。(照片/教育部提供)