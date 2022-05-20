聖約翰科技大學多媒體設計系第3屆應屆畢業生以『實現夢想REALIZING DREAMS』為主題舉辦畢業展，學生將在校4年期間的學習與歷練，化為11組精美創作呈現，內容包含：主視覺、遊戲設計、虛擬主播、互動式電子書、繪本、2D動畫、數位成音創作與演唱及媒體新創工作室…等內容，吸引大批師生前往參觀。

畢業展在黃宏斌校長的祝福下，揭開序幕。黃宏斌校長表示，多媒體設計是目前正夯的領域，各位同學選對了方向，展現出優秀的成果，希望活動圓滿成功。本身也是多媒體設計系教授的陳智湧教務長在讚許同學成果的時候，也勉勵同學要更精益求精、追求卓越。

畢業展總召蘇柏豪同學說，本屆同學來自不同領域、不同生活背景，每個人也都有著不同的理想，但皆希望一步一腳印地建構出自己的夢想。因此這次主視覺文案設計的LOGO採取『實現夢想REALIZING DREAMS』。D是英文字母DREAM的字首，立體的D字母加上樓梯，看起來就像通往夢想的窗口。整體設計色彩繽紛，配合宇宙天體，表達夢想絢爛無比，而人就像天上的星體一樣，各自發光發熱、展現自己。

多媒體設計系陳國雄主任指出，受疫情影響，「新一代設計展」已經連續3年停辦實體展。但本屆學生仍努力將4年所學展現在圖、文、影、音整合的多媒體作品上，完全比照新一代設計展的規模呈現。感謝校方在展出硬體資源上的大力支持與同學們戮力以赴的策展參與，經歷好幾個星期的籌備，才有了今日的成果展現。

「我們是一個以『元宇宙』為概念的科系。」陳國雄主任說，數位科技時代的進步，多媒體應用十分廣泛，近年來「元宇宙」的概念更是新的趨勢，設計人才相當重要。多媒體設計系透過「改革創新、思考分析、學習態度、溝通協調」為技能，讓學生在專業師資的帶領下，磨練出最精實的底蘊，兼備創新理想與實務運用的能力。

聖約翰科技大學多媒體設計系第3屆畢業展『REALIZING DREAMS』，展現設計美學與資訊科技的結合。(照片/聖約翰科技大學提供)

學生努力展現圖、文、影、音整合的多媒體作品，完全比照新一代設計展的規模呈現。(照片/聖約翰科技大學提供)

《漁夫的夢中冒險》2D動畫，透過述說海洋汙染的議題，傳遞環保意識。(照片/聖約翰科技大學提供)