第十五屆全國華佗盃網路解疑技能競賽，由思科公司APJC(亞太、日本和大中華區)合辦，各校提名參加全國決賽的選手名額，是針對在思科網路學院 CCNA v7.0 課程中上課的學生（2021年1月 1日至2022年3月31日）每100位參與學生並完成課程測驗可獲得1位選手提名權，健行科技大學本次獲得選手提名人數為6位是全國排名第二名，全國大專院校第一名，領先國內同時參賽的大專校院。
全球技術新趨勢、新需求驅動網路以及網路營運方式的改變，對未來網路人才應具備的技能提出更新更高的要求。思科APJC（亞太、日本和大中華區）NetAcad Riders競賽是一個互動的網路技能競賽，它加強 了課堂學習，團結了整個地區的學生，並促進了進一步的技術教育和教育訓練。
健行科技大學電資學院魯大德院長，為思科網路學院20年資深講師，與科技大學唯一擁有CCIE頂級證照講師張木盛，加上資工系網路技術學程教授努力培訓及帶領之下，資訊工程系陳楷中和陳逸仙同學榮獲第15屆全國華佗盃網路解疑技能競賽第一名和第三名，而陳楷中同學將代表台灣參加APJC總決賽，對於同學的優良表現，健行科技大學師生同感榮幸和驕傲。
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