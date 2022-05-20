由經濟部工業局主辦，具全國指標性總獎金高達130萬元的《放視大賞》數位設計展，20日於高雄展覽館舉辦頒獎典禮，34位業界專業評審團在參展的79校、151系、3,322件作品中，現場評選包含動畫、遊戲、平面、跨領域、行動應用五大分類一共61個獎項。其中的VR遊戲組可以說是台灣學生虛擬實境遊戲競賽的高級殿堂，玄奘大學視傳系已連續三年入圍，並於2022本屆榮獲評審頒發「銅賞」獎，(金、銀賞從缺)獲得此獎項最高榮譽。

玄奘大學視傳系2022「放視大賞」獲獎學生合影。 (照片/玄奘大學提供)

玄奘大學簡紹琦校長表示，學校於三年前開始打造視傳系為VR專業系所，歷經歷任主任努力與聘請業界專業師資任教，於今年開花結果，榮獲「放視大賞」評審團VR遊戲組銅賞(該獎項最佳名次)，感謝放視大賞評審群，學校將持續關注「元宇宙」與XR的課程，讓學生能力與業界持續接軌。

玄奘大學視傳系「放視大賞」精英團隊。 (照片/玄奘大學提供)

玄奘大學視傳系擁有數間VR專業教室與數百萬的VR設備，提供學生24小時使用的開放空間，學生會歷經上百款市售遊戲體驗與分析研究，以這次獲獎的三位學生(陳奇紡、柯勝榮、林瑋智)來說，以一年的時間，花費3000 小時打造一款期待能與知名遊戲看齊的VR作品，也是來自指導老師的嚴格要求。

玄奘大學視傳系VR專題特色教室。 (照片/玄奘大學提供)

元宇宙的其中一項播放與操作平台，即是VR的相關應用，在玄大視傳系學習的學生，除了廣告文創設計能力的培養，也同時能學習VR互動設計技能，對於未來就業力來說是數倍的成長，恭禧本屆獲獎同學及2022「放視大賞」圓滿成功!