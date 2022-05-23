新北市教育局今年首創新住民語文優良教學支援人員評選，凡自108學年起於新北市學校服務連續達3學年擔任新住民語文教學支援人員且具優良表現者，即日起至5月31日前由學校送件參加評選，教育局將評選出五位頒發獎座與獎品，表揚校園推動雙語言及跨文化的貢獻、推動多元文化及積極參與公共服務的卓越表現。

新北市優秀教學支援人員評選，歡迎各校踴躍推薦。(圖/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市長年投入培育教支人員的工作，此次推動新住民語文優良教支人員評選計畫，希望能激勵更多教支人員在教學上精益求精。承辦學校成州國小王淑玲校長表示，本次評選分初審、複審兩階段，將語文教學、雙語言及跨文化校園貢獻、熱心公益等優良事蹟足為楷模做為評選依據，是新北市新住民語文教學的最高榮譽獎項，值得各界期待。

新北市國教輔導團新住民語文輔導小組總召校長曾秀珠校長表示，新課綱實施將屆滿3年，期間許多新住民投身校園擔任教支人員，以母國語文分享跨文化差異，除了校園教學更進一步投入社會公共服務，新北市表揚優良楷模肯定貢獻，並作為學習典範。

新北教支人員進行專業成長，並將正能量回饋給孩子，因此有許多學生喜歡選修新住民語。(照片/新北市教育局提供)

全國新住民語文教學支援培訓越南語講師麥美雲說：在新北市擔任資格班和進階班越語講師時，許多學員即使結業取得證書後仍持續共學交流，希望能在教學現場表現更好，舉凡教材補充、班級經營，到與學校行政保持良好的互動等都認真學習。回想訪視時，看到教支人員拉著一整個行李箱的教具有備而來，上課時充滿著專業和自信與學生互動，想必平時備課時下了許多工夫。「這是別具意義的評選計畫，讓優秀的教支人員能被看見」！泰語講師匡春枝觀察，新北市除辦理資格班、進階班、回流班，更推出共備社群，由輔導團校長長期帶著教支人員進行專業成長，並將正能量回饋到學生身上，因此有許多學生喜歡選修新住民語文。

相關報名資訊及評選結果請點閱新北市國際教育資訊網(https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home?nid=3210)。