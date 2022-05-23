為吸引更多青年學子參與技職教育，教育部每年辦理全國高级中等學校學生技藝競賽， 111學年度五大類學生技藝競賽相關報名活動各校參賽意願調查期限自5月30日至6月17日止，正式參賽報名期限則自8月19日至9月12日截止，各校可至「全國高級中等學校技藝競賽資訊平臺(https://signupsci.me.ntnu.edu.tw/Login/Index)」進行報名作業。

國教署說明，111學年度高級中等學校學生技藝競賽由臺北市政府教育局承辦1類（工業類）、新北市政府教育局承辦1類（商業類）、國教署承辦3類（海事水產類、家事類及農業類），並分別由臺北市立南港高工（工業類，11月22日至25日)、新北市立三重商工 (商業類，11月29日至12月1日)、國立東港海事（海事水產類， 11月1日至3日）、國立員林家商（家事類，11月8日至10日）及國立員林農工 (農業類， 11月15日至17日)等5所學校辦理相關競賽活動。

五大類競賽參賽對象則是：（一）設有專業群、科、綜合高中專門學程之學校（包括學校型態實驗教育學校）應屆畢（結）業學生，不包括延修生；（二）參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育，且其實驗教育計畫課程所屬類型為技術型的應屆畢（結）業學生，不包括延修生。

國教署表示，期望藉由五大類學生技藝競賽，增進各校校際與師生間之技藝精進學習，並鼓勵各校師生不斷進行技職教育的反思、創新與分享，提升技職教育的品質。